Oberhavel

Polizisten blitzen am Wochenende wieder an den Straßen im Landkreis Oberhavel. Sie positionieren ihr Geschwindigkeitsmessgerät am Sonnabend an der A 10 zwischen Kreuz Oranienburg und Dreieck Havelland. Und am Sonntag ebenfalls an der A 10 zwischen Dreieck Pankow und Kreuz Oranienburg.

Von MAZonline