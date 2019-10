Hennigsdorf

Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen der Berliner Polizei wurde am Dienstagvormittag bekannt, dass sich ein 40-Jähriger, der mit Haftbefehl gesucht wird, an seinem Arbeitsplatz in Hennigsdorf aufhalten soll. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 1800 Euro Ersatzfreiheitsstrafe oder 60 Tage Haft vor.

Ersatzfreiheitsstrafe bezahlt

Der Gesuchte wurde von der Polizei am Arbeitsplatz angetroffen und verhaftet. Am späten Nachmittag wurde die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 1800 Euro von einem Familienangehörigen bezahlt und der 40-Jährige im Anschluss aus dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Oberhavel entlassen.

Von MAZonline