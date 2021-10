Gesundheitsdezernentin Niendorf rät zur Grippeschutzimpfung

Oberhavel

So schön der Herbst dieser Tage auch ist – mit ihm beginnt die Grippesaison. „Die Influenza ist keine leichte Erkältung, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung, die auch in Deutschland jährlich viele Menschen trifft. Eine der Vorsorgemöglichkeiten gegen diese Krankheit ist die Grippeschutzimpfung. „Ich empfehle deshalb den Menschen in Oberhavel dringend, sich auch gegen die Grippe impfen zu lassen“, sagt Gesundheitsdezernentin und Leiterin des Corona-Verwaltungsstabs, Kerstin Niendorf. „Insbesondere ältere Menschen oder die mit erhöhtem Erkrankungs- und Ansteckungsrisiko sollten jetzt ihre Hausarztpraxis aufsuchen, um sich den Pieks geben zu lassen.“

Die Dezernentin weist zugleich darauf hin, dass für diese Personengruppen auch die Impfung gegen Pneumokokken von enormer Bedeutung ist. „Diese Bakterien werden häufig unterschätzt – aber auch sie können lebensbedrohliche Krankheiten wie Lungenentzündung, Hirnhautentzündung und Blutvergiftung verursachen.“ Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt diese Schutzimpfung allen Personen ab 60 Jahren, mit erhöhtem gesundheitlichem Risiko aufgrund bestimmter Vorerkrankungen oder mit beruflichem Risiko.

Corona: Mobile Impfteams sind unterwegs

In Bezug auf die Coronaimpfung verweist Kerstin Niendorf darauf, dass auch in den kommenden Wochen die mobilen Impfteams des Landkreises in verschiedenen Städten und Gemeinden Oberhavels unterwegs sind. „Wir sind mit der Resonanz auf unsere Aktionen in den vergangenen Wochen sehr zufrieden. Das heißt aber nicht, dass nicht noch mehr geht: Wir wünschen uns, dass noch mehr Unentschlossene die unkomplizierten Angebote vor Ort annehmen. Gerade in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen stellen wir fest, dass die Impfquote noch gering ist. Hier besteht erheblicher Nachholbedarf. Aufgrund der Stiko-Empfehlung ist es möglich, dass, selbstverständlich mit Einwilligung der Eltern, die Jugendlichen geimpft werden. Der Landkreis wirbt daher verstärkt darum, dass Eltern und Jugendliche sich für die Coronaschutzimpfung entscheiden. In diesem Zusammenhang setzt der Landkreis auch auf die Unterstützung des Staatlichen Schulamtes.“

Corona-Impfung: Termine in Oberhavel

Die Impfteams sind demnächst anzutreffen: Donnerstag, 21./28. Oktober, von 15 bis 19 Uhr bei Pflanzen-Kölle, Rosenstraße 48, Borgsdorf; am Sonnabend, 23. Oktober, von 9 bis 16 Uhr, Hort der großen Biber, Dorfstraße 22, Nieder Neuendorf; am Sonnabend, 23. Oktober, von 11 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz am Rathaus in Zehdenick, am Montag, 25. Oktober, von 12 bis 16 Uhr im Oranienpark, vor Kaufland, Friedensstraße in Oranienburg; am Dienstag, 26. Oktober, von 14 bis 18 Uhr im Gemeinschaftstreff, Hirschwechsel 4, in Stolpe-Süd; am Mittwoch, 27. Oktober, von 17 bis 21 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle des DRK Gransee, Koliner Straße in Gransee.

Die Impfungen erfolgen mit dem Vakzin des Herstellers Biontec/Pfizer. Möglich sind neben Erstund Zweitimpfungen auch Auffrischungsimpfungen – sofern die letzte Impfung gegen das Coronavirus bereits länger als sechs Monate zurückliegt. Zweitimpfungen können jeweils drei Wochen später an einem selbst gewählten Ort und Termin wahrgenommen werden. Eine Liste der vom Landkreis angebotenen Termine ist unter www.oberhavel.de/corona veröffentlicht und wird regelmäßig aktualisiert.

Voraussetzung für eine Impfung ist, dass man sich gesund fühlt und keine Symptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen aufweist.

Von MAZonline