Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) hat am Freitag die Oberhavel Klinik in Hennigsdorf, die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Borgsdorf und das Gesundheitsamt in Oranienburg besucht. Dort sprach sie den Mitarbeitern, die in den vergangenen Monaten enorm viel geleistet haben, ihren Dank aus.