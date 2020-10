Gesundheitstempel mit Familienflair in Zehdenick

Zehdenick

Nicht wenige Leute behaupten, die Einrichtung in der Zehdenicker Grünstraße 13 trage ihren Namen vollkommen zu Recht – „Gesundheit’s Engel“. „Das ist schon irgendwie himmlisch“, sagt Anna Fielitz. Kaum ein Tag, an dem die Bergsdorferin, die am Strittmatter-Gymnasium Deutsch und Geografie unterrichtet, nicht in das Gesundheitsstudio kommt. „Alle Leute sind nett“, sagt die 27-Jährige.

Lehrerin Anna Fielitz aus Bergsdorf schwärmt von der Atmosphäre in dem Gesundheitsstudio in Zehdenick. Sie ist fast täglich dort. Quelle: Bert Wittke

Es herrsche eine warme Atmosphäre. Wie in einer Familie. Für sie sei die Einrichtung wie ein zweites Wohnzimmer. Anna Fielitz, die gegenwärtig ein Sportstudium absolviert, ist auch von dem Personal vollauf begeistert. „Die Trainer“, so sagt sie, „kommen hier noch selbst auf die Fläche, helfen, geben Tipps, animieren und pushen einen. „Ein Umstand, den sie so vom Besuch diverser anderer Studios nicht kenne. Und was ihr noch gefällt: Hier nehme man sich noch Zeit, individuelle Trainingspläne auszuarbeiten und zu schreiben. Das sei schon eine Klasse für sich.

Alle Mitarbeiter sind top qualifiziert

Worte, die Stefan Engel gerne hört. Und die sich der Fitnessfachwirt mit seinem Team, das aus elf Mitstreitern besteht, erarbeitet hat. „Wir sind nicht die kleine Mucki-Bude“, die viele vielleicht vor Augen haben, wenn von einem Fitnessstudio die Rede ist“, sagt Stefan Engel und fügt hinzu. „Bei uns dreht sich sehr viel um die Gesundheit. Da bieten wir den Leuten ein richtiges Rundumpaket an.“ Und immer wieder kommen neue Angebote hinzu. Denn eines ist dem Leiter der Einrichtung ganz wichtig: Dass sich seine Mitarbeiter, die alle, wie er sagt, ohnehin schon „top qualifiziert sind“, ständig weiterbilden. Jedes Jahr. Immer wieder neu.

Sowohl Franziska Tiedt als auch Stefan Engel leiten Kurse im „Gesundheit’s Engel“. Und es macht ihnen immer wieder viel Spaß. Quelle: Uwe Halling

Ein Blick in den Kursplan verrät, wie vielfältig das Angebot ist und erklärt, warum so viele Leute die Einrichtung als „ Gesundheitstempel“ bezeichnen. Unter der Leitung von Peggy Leditschke und Stefan Engel finden zum Beispiel gegenwärtig 15 Kurse Rehasport pro Woche statt. Diese Kurse werden vom Arzt verschrieben und die Krankenkasse übernimmt die Kosten. Alle Angebote zu beschreiben, würde den Rahmen sprengen. Aber sehr froh ist Stefan Engel, dass er für sein Haus Tolga Gürsoy gewinnen konnte. Der mehrfache Berliner Meister im Allkampf, der zudem auf Platzierungen im Grappling verweisen kann, ist Anfang dieses Jahres mit seiner Familie nach Neuhof gezogen. Inzwischen leitet der Kampfsportler Kurse im Vollkontaktsport, Kinder-Grappling und Jiu Jitsu.

Kampfsportler Tolga Gürsoy, hier mit seiner Tochter, konnte ebenfalls für einige Kurse im Gesundheitsstudio gewonnen werden. Quelle: Uwe Halling

Weitere Kursangebote betreffen: Yoga, Beckenbodentraining, Kinderfit, Autogenes Training, Rückenschule, Zumba, Body Drill, Bodyforming, Landhanteltraining und Beat Attack. Der Kurs Rückenschule, der sehr gefragt ist und für den sich jeder gern anmelden kann, startet zum Beispiel wieder am 16. November. Für Kurse wie Autogenes Training oder Beckenbodentraining sind, wie Stefan Engel erklärt, keine Rezepte vom Arzt notwendig. Wer zehnmal daran teilgenommen hat, bekommt ein Zertifikat, auf das hin er von der Krankenkasse die Kursgebühr zurückerstattet bekommt.

Auch Saunafreunde kommen in der Zehdenicker Grünstraße auf ihre Kosten. Quelle: Uwe Halling

Doch mit all diesen Kursen, ist die Palette der Angebote von „Gesundheit’s Engel“ noch nicht abgeschlossen. Dazu gehört auch eine inzwischen immer mehr nachgefragte Ernährungsberatung. Außerdem können Besucher Squash spielen und zwei Saunen nutzen – eine finnische Trockensauna ohne Aufguss und eine Dampfbadsauna, auf die allerdings gegenwärtig coronabedingt verzichtet werden muss.

Trotz der Corona-Pandemie bleib das Team zusammen

Apropos Corona. Trotz der Pandemie und einer zehnwöchigen Schließung der Einrichtung ist Stefan Engel sehr stolz darauf, dass er sein Team beieinander halten konnte und auch die Kundschaft ihm die Treue gehalten hat. Viele Leute hätten ihm in dieser Zeit E-Mails geschickt, in denen sie angekündigt haben, nach Beendigung der Zwangsschließung wiederzukommen. Etliche hätten auch ihre Mitgliedsbeiträge der Einrichtung gespendet. Der Fitnessfachwirt führt diesen Zuspruch auch darauf zurück, das er und seine Mannschaft alles dafür geben, stets nah am Kunden zu sein und bei der Arbeit Spaß und gute Laune zu verbreiten. Dazu gehört auch, dass „Gesundheit’s Engel“ sich für seine Mitglieder zu Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten immer etwas Originelles einfallen lässt, wobei es nicht selten etwas zu gewinnen gibt. „Wir fühlen uns hier in der Region fest verwurzelt“, sagt Stefan Engel. Und deshalb sei man auch bestrebt, über die Gesundheitseinrichtung hinaus etwas für die Menschen zu tun. Zum Beispiel habe man gemeinsam mit anderen Unternehmen Spenden für die Jugendfeuerwehren in Wesendorf und Klein-Mutz gesammelt. Stolze 1000 Euro seien dabei zusammengekommen. 2018 zur Fußball-WM wurde ein Tipp-Spiel durchgeführt und der Einsatz dem Tierheim in Tornow zur Verfügung gestellt.

Mit einer einwandfreien Beratung steht und fällt alles

Um in Erfahrung zu bringen, was sich die Kundschaft wünscht, würden anonyme Befragungen durchgeführt. „Das ist uns ganz wichtig“, sagt Stefan Engel, der immer schaut, wie er die Angebotspalette seines Hauses erweitern kann. Auf diese Weise sei zum Beispiel der Bereich Lichttherapie hinzugekommen, mit dem Hauterkrankungen oder Vitamin-D-Mangel bekämpft werden.

Mit Lichttherapie, sagt Stefan Engel, können Hauterkrankungen oder Vitamin-D-Mangel bekämpft werden. Quelle: Uwe Halling

Wichtig sei immer, einen richtigen Dosierungsplan aufzustellen. Stefan Engel: „Mit einer fachlich einwandfreien Beratung steht und fällt nun mal alles.“ Da sei mindestens ebenso wichtig, wie eine ständige Fortbildung. Der Chef selbst, der auf die Bereiche Reha und Orthopädie spezialisiert ist, hat seine letzte Weiterbildung vor etwa zwei Monaten beendet. Dabei sei es um Fasien (Gewebe) gegangen. Wenn Gewebe verkleben, sei dies oft sehr schmerzhaft, weiß Stefan Engel. Training mit Fasienrollen und -bällen könnten dazu beitragen, die Gewebe wieder zu glätten.

Beratung und Begleitung sind den Angestellten in Zehdenick, hier Franziska Tiedt, ganz besonders wichtig. Die Kundschaft soll sich stets gut betreut fühlen. Quelle: Uwe Halling

Ein sehr interessantes und relativ neues Angebot, so erklärt Stefan Engel, sei auch das betriebliche Gesundheitsmanagement, das zusammen mit der Barmer-Krankenkasse umgesetzt wird. Mitarbeiter von Unternehmen kommen dabei innerhalb eines Zehn-Wochen-Programms einmal pro Woche in die Einrichtung, um unter Anleitung Sport zu machen. Die Kosten dafür tragen je zur Hälfe der Arbeitgeber und die Krankenkasse. Das DRK, die Awo, die Stadtwerke Zehdenick und auch der Schuhhersteller Trippen seien Unternehmen, die davon bereits Gebrauch machten.

Abgerundet wird das Leistungsangebot im Gesundheitstempel an der Grünstraße durch eine separate Physiotherapiepraxis, mit der sich Astrid Appelt selbstständig gemacht hat.

Partyraum kann gemietet werden

Und schließlich bietet Stefan Engel in seinem Haus auch die Nutzung eines Partyraumes mit Gastronomiebereich, Tresen und Sommerterrasse für bis zu 50 Personen an. „Das ist wie geschaffen für Seminare“, sagt er. Dazu gehörten sechs Doppelzimmer zum Übernachten.

Trotz des gewaltigen und immer größer werdenden Angebotes und der Anspruchs, den der Chef an sich und seine Mitarbeiter hat, hat Stefan Engel doch nie daran gezweifelt, dies alles in die Tat umsetzen zu können. „Darin war ich mir, mit meiner Dorina, die die ganze Buchhaltung erledigt, schon vor Eröffnung des Hauses vor sechs Jahren einig. Wir haben uns in dieser Zeit gegenseitig gestützt.“ Und Stefan Engel weiß, dass die Qualität seines Hauses mit jedem einzelnen Mitarbeiter steht und fällt.

„Wir sind ein super Team“, sagt er. „Und wir haben hier auf immerhin 1300 Quadratmetern Fläche beste Bedingungen, dass jeder Besucher – gerade auch unter Corona-Bedingungen – sich voll entfalten kann.“ Wer sich selbst davon ein Bild machen wolle, könne gerne vorbeikommen, sich erkundigen und ein Probetraining vereinbaren. Das sei auch in Coronazeiten möglich, weil auf Sauberkeit und Hygiene größten Wert gelegt werde. Und das, so der Chef, der am Freitag 30. Geburtstag gefeiert hat (Herzlichen Glückwunsch!), nicht nur zu Pandemiezeiten.

Von Bert Wittke