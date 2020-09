Oberhavel

Auch wenn die Lufttemperaturen den Herbst einläuten: Die Wassertemperaturen der Badegewässer in Oberhavel sind weiterhin einladend. Bei der letzten Badegewässerkontrolle für das Jahr 2020, die das Gesundheitsamt des Landkreises Oberhavel am 24. und 25. August durchgeführt hatte, lagen die Temperaturen zwischen 18,3 Grad in der Briese in Birkenwerder und 23,5 Grad im Steinförder Peetschsee. Damit liegen die gemessenen Temperaturen im Durchschnitt derer der vergangenen Jahre.

„Auch die mikrobiologischen Untersuchungen ergaben an allen 26 untersuchten Badestellen keinen Grund zu Beanstandungen“, informiert die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Gesundheitswesen, Sigrun Weigel. Die Sichttiefen in den Oberhavel-Seen waren bis auf wenige Ausnahmen gut und lagen in acht Badegewässern über einem Meter Tiefe. Die geringsten Sichttiefen ermittelten die Kontrolleure mit 30 Zentimetern im Großen Wentowsee in Marienthal und mit 40 Zentimetern im Kleinen Wentowsee in Seilershof. Dort besteht wegen der geringen Sichttiefe ein Risiko im Rettungsfall. Der Stechlin in Neuglobsow weist dagegen eine Sichttiefe von mehr als 1,20 Meter auf, ebenso der Menowsee und der Peetschsee in Steinförde, der Röblinsee und der Baalensee in Fürstenberg und der Roofensee in Menz.

Jeder sollte auf Algenbelastungen achten

Wichtig sei aber auch: „Jeder Badegast sollte weiter auf mögliche Algenbelastungen in den Badegewässern achten. Diese sind an einer bläulich-grünen Trübung des Wassers zu erkennen“, sagt Sigrun Weigel. „Als Faustregel für Badende gilt, dass man im knietiefen Wasser die Füße noch sehen können sollte. Bei dichten Algenanschwemmungen und Aufrahmungen von Algen, auch ‚Algenteppich‘ genannt, sollte auf das Baden verzichtet werden.“ Badende sollten außerdem bedenken, dass die Algenblüten das Wasser trüben. Die verminderte Sichttiefe kann eventuell in diesen Bereichen notwendige Rettungsmaßnahmen erschweren.

Da nicht alle Gewässer, die zum Baden einladen, durch das Gesundheitsamt des Landkreises auf deren Qualität überprüft werden, ergehe nochmals der Appell an alle Badegäste, auch selbst auf Anzeichen der Algenbildung zu achten.

Die Kontrolle eines Badegewässers beinhaltet jedes Mal auch die Bestimmung der Sichttiefe, der Färbung, des pH-Wertes, der Sauerstoffsättigung und der Wasser- und Lufttemperatur vor Ort, die Entnahme von Wasserproben zur Bestimmung der mikrobiologischen Parameter Escherichia coli und Enterokokken sowie eine Besichtigung der Badestelle auf Verunreinigungen und mögliche Unfallgefahrenquellen.

Die detaillierten Ergebnisse der Kontrollen können unter www.oberhavel.de/badewasser sowie www.luis-bb.de abgerufen werden.

Von MAZonline