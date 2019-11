Jede vierte Frau in Deutschland erlebt in ihrem Leben körperliche Gewalt – im Land Brandenburg nimmt der Landkreis Oberhavel bei diesen Zahlen einen traurigen Spitzenwert ein. Auch deshalb setzten Landrat Ludger Weskamp, der Kreistagsvorsitzende Wolfgang Krüger und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Birgit Lipsky, am Montag in Oranienburg ein Zeichen gegen „Gewalt gegen Frauen“.