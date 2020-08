Gewitterfront über Oberhavel sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze

Oberhavel

Plötzlich wurde es dunkel. Starkregen setzte ein. Der Wind wehte heftig. Eine Gewitterfront ist am Montag-Nachmittag Oberhavel gezogen und hinterließ Schäden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberhavel wurden zu zahlreichen Einsätzen alarmiert.

So wurden etwa die Einsatzkräfte aus Nassenheide zu einem Baum gerufen, der im Weg am Dorfe auf die Straße zu fallen drohte. Der Baum und damit die von ihm ausgehende Gefahr wurden mittels Kettensäge beseitigt. Auch in Leegebruch mussten die Einsatzkräfte ausrücken, um einen umgestürzten Baum von einem Radweg beseitigen.

Der Baum wurde mittels Kettensäge von den Einsatzkräften entfernt. Quelle: Stefanie Fechner

In Neuglobsow mussten die Kameradinnen und Kameraden der Löschgruppe Menz gegen 16.30 Uhr einen Baum beseitigen. Dieser war quer über den Forststeig gestürzt. Vor Ort waren neun Einsatzkräfte der Feuerwehr und ein Löschfahrzeug.

Oranienburger Feuerwehr bekommt Unterstützung von Autodrehkran

Wie Oranienburgs Stadtbrandmeister Sven Marten am Montagabend mitteilte, war auch das gesamte Stadtgebiet von Einsätzen betroffen. „Aktuell befinden wir uns gegen 19.30 Uhr noch in einem Einsatz in Tiergarten“, erklärte der Stadtbrandmeister auf Nachfrage. Dort sei ein Baum auf ein Hausdach und ein Nebengelass gefallen. „Dieser muss nun mit einem Autodrehkran behutsam angehoben werden“, so Marten weiter. Insgesamt hätten sich die Einsätze vor allem um vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume gedreht. Das bestätigte auch die Leitstelle NordOst in Eberswalde. Dort waren bis zum Montagabend etwa 45 witterungsbedingte Einsätze aufgelaufen.

Von Stefanie Fechner