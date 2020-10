Glienicke

Eine ungewöhnliche Geschäftsidee hatten jetzt drei Frauen: Sie haben in Glienicke in der Karl-Liebknecht-Straße 210 ihr „Soulwellness Center“ eröffnet. „An diesem Ort kann man Kraft tanken, zur Ruhe kommen und Seele, Herz Geist und Körper mehr in Einklang bringen“, sagt Ivette Nitsche, eine von den drei Betreiberinnen vom „Soulwellness Center“.

So gibt es „Im Raum des Friedens“ Kalligrafien, die ein Künstler aus China entworfen haben soll. „Er ist ein Arzt der westlichen und der traditionellen chinesischen Medizin“, sagt Tanja Borchert, der die Immobilie gehört. „Er ist aber auch ein spiritueller Lehrer, der die Maltechnik von einer Lehrerin erlernt hat, die damals schon 103 war. Sie war die letzte Schülerin des Lehrers vom letzten Kaiser von China“, sagt Tanja Borchert.

Anzeige

Runterkommen im Raum des Friedens. Quelle: Jeannette Hix

Und Ivette Nitsche ergänzt: „Ich mache in diesem Raum nach diesen Kalligrafien sanfte Tai Chi-Übungen und spüre, wie gut mir das tut.“

Genau wie die anderen beiden Frauen soll sie eine zertifizierte Lehrerin der Tao Academy sein, in der unter anderem Tai Chi, Qi Gong und Kung Fu gelehrt wird. „In unseren Kursen und Workshops geht es unter anderem darum, wie man seine Lebensfreude und Schöpferkraft, aber auch seine Selbstheilungskräfte stärken kann“, sagt Ivette Nitsche.

Kurse wie: „Befreie dich von Ängsten – entwickle dein Urvertrauen“ oder „Selbstvertrauen – Wer bin ich und was kann ich?“ oder „Du und dein Haustier – die Seele unserer Haustiere besser verstehen und heilsam unterstützen“ sollen ein Fundament für ein lebendiges, glückliches Leben sein.

Die drei Frauen hatten sich einst auf einer spirituellen Messe kennengelernt. Sie hatten Schicksalsschläge hinter sich und fanden auf der Suche nach der Verarbeitung Antworten auch in der Meditation. „Ich gebe das weiter, was mir am meisten geholfen hat“, sagt Ivette Nitsche, die eine liebe Freundin durch Brustkrebs verloren hat. Und Tanja Borchert ergänzt: „Spezielle Techniken haben mir geholfen, Lebenskrisen in Neuanfänge zu verwandeln. Diese Techniken will ich weitergeben.“

Mehr Infos: www.Soulwellness.Center

Von Jeannette Hix