In Glienicke startet heute eine Grill-Party und Glienicker sind eingeladen – das Team vom „Café und Bistro Käseglocke“ in der Eichenallee 7 feiert heute Wiedereröffnung. Roland Zybell ist der neue Betreiber und hat die Location komplett umgebaut. „Das erste Bier für die Männer und der erste Sekt für die Frauen ist frei“, sagt der 45-Jährige. 150 Brätel alias Steaks und 150 Bratwürste hat er geordert. „Es sind echte Thüringer Bratwürste“, sagt Roland Zybell. „Meine Schwiegereltern bringen sie zur Eröffnung mit. Sie leben in Thüringen.“

Echte Bratwurst aus Thüringen

Der Jung-Gastronom will die alte Tradition der „ Käseglocke“ als Tante-Emma-Laden beibehalten. Denn neben Brötchen belegt und unbelegt, Kuchen, Kaffee und Co. gibt es Eier, Eis, Säfte, Zeitungen und was man sonst noch zum Leben braucht. „Wie eh und je bietet die Käseglocke auch Schnitzel, Knacker und Bockwurst mit und ohne Kartoffelsalat an“, sagt Roland Zybell. „Aber neu wird sein, dass wir täglich ein frisch gekochtes Tagesgericht anbieten.“ Dafür hat er extra eine Köchin engagiert.

Jeannette Ritter bietet leckeren Kuchen an. Quelle: ENRICO_KUGLER

Übernommen hat Roland Zybell die „ Käseglocke“ von Sylvia Franz. „Sie hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die Käseglocke zu übernehmen. Sonnabends und sonntags habe ich dort immer meine Brötchen gekauft.“Am 1. September 2020 hat Roland Zybell das Bistro übernommen. Insgesamt sieben Mitarbeiter sollen sich um das Wohl der Gäste kümmern, fast alle Mitarbeiter hat er von Sylvia Franz übernommen. Denn Roland Zybell hat hauptberuflich ein Transportunternehmen mit 22 Mitarbeitern und ist Vertragspartner vom globalen Paket- und Logistikdienst UPS.

Der gesamte Innenraum wurde neu gestaltet. Quelle: ENRICO_KUGLER

Ab 14 Uhr startet am 12. September 2020 die Eröffnungsparty

Seit über zehn Jahren ist die „ Käseglocke” Dreh- und Angelpunkt für das Wohngebiet Sonnengarten und hatte schon mehrere Betreiber. Inzwischen hat sich das 198 Quadratmeter große Bistro-Café auch über Glienickes Gemeindegrenzen hinaus einen Namen gemacht. Wahlweise können Gäste im gemütlichen Innenbereich mit derzeit 14 Plätzen oder vor dem Laden auf der neuen Terrasse mit derzeit 28 Plätzen sitzen. An neue Öffnungszeiten müssen sich die Stammgäste nicht gewöhnen. „Bis Ende September haben wir montags von 6 bis 12 Uhr, dienstags bis freitags von 6 bis 20 Uhr auf, sonnabends von 6 bis 12 Uhr und sonntags von 6 bis 18 Uhr auf“, sagt Roland Zybell. „Ab Oktober öffnen wir dann montags bis sonnabends von 6 bis 20 Uhr und sonntags von 6 bis 12 Uhr.“

Die Big-Eröffnungsparty startet Sonnabend, am 12. September, ab 14 Uhr.

Von Jeannette Hix