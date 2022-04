Glienicke/Nordbahn: Tage des Offenen Ateliers am kommenden Wochenende

Glienicke/Nordbahn

Viele Künstlerinnen und Künstler im Land Brandenburg laden am 7. und 8. Mai wieder interessierte Besucher herzlich dazu ein, einen Blick in ihre Ateliers zu werfen. Auch in der Gemeinde Glienicke/Nordbahn erhalten Kunstinteressierte einen Einblick in das Schaffen und den Alltag bildender Künstler, mit den Akteuren ins Gespräch kommen, Arbeiten erwerben und sich auch selbst künstlerisch erproben. Die Künstler öffnen eigenverantwortlich ihre Pforten.

In diesem Jahr gibt es Neues zu entdecken. Sechs Ateliers und drei weitere Standorte mit Ausstellungen können in Glienicke/Nordbahn besucht werden. Neben Malerei, Skulpturen und Fotografie sind auch die Sparten Literatur, Musik und Theater vertreten.

Gastkünstler aus der Ukraine

Im Bürgerhaus ist der ukrainische Künstler Igor Voloshchuk zu Gast. Der aus Kiew stammende Kunstschaffende hat sowohl eigene als auch Bilder und Grafiken seiner Kollegen aus seinem Künstlerverband dabei. Mit dem Verkauf der Originale möchte er die in der Ukraine gebliebenen Künstler unterstützen.

Künstlerstammtisch bot Hilfe an

Der Glienicker Künstlerstammtisch hat spontan Hilfe angeboten und ihn eingeladen, bei der Gemeinschaftsausstellung in der Moskauer Straße 20 dabei zu sein. In der Regel öffnen die Kunststationen am Samstag, 7. Mai, von 14 bis 19 Uhr, und Sonntag, 8. Mai, von 11 bis 18 Uhr.

Von MAZonline