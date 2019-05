Glienicke

Bei einer Kollision mit einer Pkw-Fahrerin verletzte sich ein 19-jähriger Kradfahrer am Dienstagabend in Glienicke so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der junge Mann hatte gegen 18.15 Uhr die Hauptstraße befahren, als die 79-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota mit ihrem Auto von einer Seitenstraße aus auf die Hauptstraße auffahren wollte und dabei den 19-Jährigen offenbar übersah.

Beide Fahrzeuge blieben trotz des Zusammenstoßes fahrbereit. Laut ersten Schätzungen der Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Von MAZonline