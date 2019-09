Glienicke

Am Mittwochabend (11. September) kam es gegen 19.40 Uhr in Glienicke beim Linksabbiegen von der Schönfließer Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 53-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Hyundai wollte nach links in die Breitscheidstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw, woraufhin zu einer Kollision kam. Eine Person erlitt durch den Unfall einen Schock. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Von MAZonline