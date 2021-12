70 Stunden lang haben angehenden Feuerwehrmänner und -frauen in Glienicke das Einmaleins der Feuerwehr gepaukt. Am Sonnabend traten sie zur Abschlussprüfung an, die alle mit Bravour bestanden. Gemeindebrandmeister Heiko Glyz kann sich so über zwölf neue Kameraden für seine Wehr freuen.