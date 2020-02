Glienicke/Nordbahn

Ein Anwohner rief Sonntagnacht (16. Februar) gegen 23.30 Uhr die Polizei, als er eine männliche Person dabei erwischte, wie dieser eine Häuserwand sowie einen Stromkasten in der Ahornallee mit Farbe besprühte. Der Unbekannte flüchtete dann in einen Nachbaraufgang, wo er kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden konnte. Der 29-jährige Mann wies dabei noch blaue Farbe an den Händen auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Das Motiv des Mannes konnten die Beamten bis jetzt noch nicht ermitteln. Gegen den 29-Jährigen wird nun polizeilich ermittelt.

Von MAZonline