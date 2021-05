Glienicke

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 11.45 Uhr in Glienicke ist ein Mann verletzt worden. Offenbar übersah der 27-jährige Fahrer eines Mercedes auf der Kreuzung Niederstraße/ Ecke Magarittenstraße einen vorfahrtsberechtigten VW. Dessen 69-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Von MAZonline