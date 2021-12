90-Jährige in Glienicke betrogen: Unbekannter ergaunert 500 Euro

Glienicke/Nordbahn

Am Mittwoch (1. Dezember) gegen 15 Uhr erschien an der Wohnanschrift einer 90-jährigen Frau aus Glienicke ein bislang unbekannter Mann, der sich ihr als Mitarbeiter eines Hilfsdienstes vorstellte. „Anliegen seines Besuches sollte die Aktualisierung einer Notrufanlage sein“, berichtete Polizeisprecherin Christin Knospe. Daraufhin ließ die Seniorin den Mann in die Wohnung. „Angeblich tauschte der Mann eine Ladestation aus forderte anschließend 200 Euro von der 90-Jährigen“, heißt es seitens der Polizei weiter.

Dazu stahl der Mann 300 Euro Bargeld, bevor er die Wohnung der Frau verließ. Die Glienickerin erzählte einer Angehörigen davon, der die Masche auffiel. Gemeinsam verständigten sie die Polizei. Die Kripo ermittelt nun wegen Betruges und Diebstahl.

Von MAZonline