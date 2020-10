Abitur Ja oder Nein: Diese Woche fällt die Entscheidung zum Neuen Beruflichen Gymnasium Glienicke

Glienicke

Für Unruhe und sogar einen Schülerprotest sorgte die Information, dass die 13. Jahrgangsstufe des Neuen Beruflichen Gymnasiums Glienicke möglicherweise nicht wie geplant zum Abitur geführt werden kann. Der freie Schulträger ASG (Anerkannten Schulgesellschaft mbH) mit Sitz in Annaberg-Buchholz (Sachsen) hatte laut Schulaufsicht angeblich versäumt, die staatliche Anerkennung der Schule bis zum 30. September 2019 zu beantragen. Beim betroffenen Jahrgang handelt es sich um den ersten Durchlauf fürs Abitur, das Berufliche Gymnasium wurde erst vor einigen Jahren gegründet. Am Neuen Gymnasium Glienicke, das den gleichen privaten Träger hat, ist das Abitur schon seit Jahren problemlos möglich.

Nachfrage beim Schulleiter

Diese Woche zeichnet sich nun endlich ein Ergebnis in der Abitur-Frage ab. Wie Schulleiter Kristof Wenger auf MAZ-Nachfrage mitteilte, haben Vertreter des Bildungsministeriums in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Schulamt einen Fahrplan erstellt, wie es nun weiter gehen soll. Das Ergebnis der Verhandlungen soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Kristof Wenger zeigte sich jedenfalls schon einmal optimistisch. „Es muss ja auch dringend eine Lösung gefunden werden. Schließlich beginnen ja auch schon nächste Woche die Herbstferien und die Schüler und ihre Eltern warten dringend auf ein Ergebnis, was ich gut verstehen kann“, sagte Wenger.

Viele Sorgen bei den Eltern

In den vergangenen Tagen war erneut Kritik von Eltern laut geworden, die sich sehr um die Zukunft ihrer Kinder sorgen. Diese haben schließlich schon fleißig gelernt und möchten ihre Mühen nicht umsonst investiert haben – und im schlimmsten Fall sogar die Schule wechseln müssen und ein 14. Schuljahr ranhängen, um das Abitur abzulegen. Wenger kann das Gerücht aus dem Weg räumen, dass das bereits belegte Fach „Recht“ nicht anerkannt werden kann und sie auf Geschichte umsatteln müssten. „Dabei muss es sich um ein Missverständnis handeln“, erklärt Kristof Wenger. „Es ging tatsächlich nur darum, ob Recht als Abiturprüfungsfach geeignet ist. Wir hatten den Schülern eher davon abgeraten, weil dafür schulexterne Prüfer hinzugezogen werden müssten. Deshalb wurde die Empfehlung ausgesprochen, dass dann eher Geschichte als Prüfungsfach gewählt wird.“

