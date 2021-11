Die AfD hat aktuell keine Fraktion in der Gemeindevertretung Glienicke/Nordbahn mehr. Ausgangspunkt ist, dass AfD-Gemeindevertreter Detlev Brauer sein Mandat zum 22. Oktober aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte.

Glienicke/Nordbahn - AfD jetzt ohne Fraktion in Glienicke