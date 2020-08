Am Tag des Mauerbaus: Protest gegen Sperrung zwischen Glienicke und Hermsdorf

Glienicke/Reinickendorf

Am 13. August 1961 begann der Bau der Berliner Mauer. Sollten zwei der Verbindungsstraßen zwischen Glienicke und Berlin-Hermsdorf tatsächlich für den motorisierten Verkehr gesperrt werden, so käme das für viele Anwohner einer erneuten Grenzziehung gleich. 59 Jahre nach dem Mauerbau organisierte die Bürgerinitiative Offene Nachbarschaft deshalb am Donnerstag erneut eine Protestaktion. Schon morgens um 7 Uhr hielten sie Schilder und Banner in die Höhe und verteilten Infomaterial an Autofahrer.

Schon früh am Morgen war die Bürgerinitiative auf der Straße. Quelle: Wiebke Wollek

„Wo früher die Berliner Mauer stand, sollen wieder Betonsperren stehen“, beklagt der Initiator Knuth Dohse. Eine endgültige Entscheidung steht jedoch noch aus. Einstimmig hatten die Mitglieder des Reinickendorfer Verkehrsausschusses Mitte Februar empfohlen, an der Schildower Straße und an der Elsestraße ( Waldseeviertel) jeweils am Ortsausgang temporäre Modalfilter, zum Beispiel in Form von Blumenkübeln, aufzustellen. Damit würde der Durchgangsverkehr zwischen Glienicke und Berlin für Autos unterbrochen und müsste über die Glienicker Hauptstraße und die B 96 laufen. „Wir wehren uns nicht grundsätzlich gegen eine Verkehrsberuhigung, aber das ist nicht der richtige Weg“, erklärt Knuth Dohse. „Steine in den Weg zu legen, ist Steinzeitpolitik“, sagt er.

Glienicke will rechtliche Schritte einleiten

Anfang März hatte die Glienicker Gemeindevertretung dann in einer Sondersitzung beschlossen, rechtliche Schritte einzuleiten für den Fall, dass der Berliner Bezirk Reinickendorf die Sperrung des Waldseeviertels für Autofahrer beschließt. Damit hat Glienickes Bürgermeister Hans-Günther Oberlack ( FDP) die Möglichkeit, einen Rechtsbeistand einzuschalten. „Dies wäre selbst dann der Fall, wenn es sich nur um eine probeweise Aufstellung der Modalfilter handeln würde“, erklärt Knuth Dohse. Der Wunsch nach einer Sperrung zur Verkehrsberuhigung stammt von einigen Anwohnern des Hermsdorfer Waldseeviertels. „Das ist aber nur eine kleine Gruppe“, sagt Helmut Bodensiek von der Bürgerinitiative, in der sich sowohl Anwohner aus Glienicke als auch aus Berlin engagieren. „ Berlin und Brandenburg braucht eine gemeinsame Verkehrsplanung. Berlin darf nicht als Insel betrachtet werden“, erklärt Bodensiek.

Gemeinsame Nachbarschaft seit der Wende

„Wir sind eine gemeinsame Nachbarschaft“, betont Knuth Dohse. Dem gelben Ortsschild als Grenze zwischen Berlin und Brandenburg komme in der Realität praktisch keine Bedeutung zu. „Eine nach der Wende zusammengewachsene Nachbarschaft würde durch die Sperren nicht geschützt, sondern wieder zerteilt werden“, findet auch Helmut Bodensiek. Auch verkehrspolitisch sei der Ansatz verfehlt. „Wer Autoverkehr am Stadtrand verhindern will, muss erst attraktive, schnelle, flexible und preiswerte Alternativen schaffen. Alles andere führt zu Verlagerungen, Staus, mehr Verkehr und neuen Konflikten.“

Problem für Rettungswagen

Knuth Dose bringt noch einen weiteren Aspekt ins Spiel. Nicht nur Wege zur Apotheke oder zum Einkaufen wären länger, auch Krankentransporte und Rettungswagen können die Durchfahrtsstraßen nicht mehr passieren und müssten umgeleitet werden. „Bei Schlaganfallpatienten beispielsweise zählt jede Minute“, betont Bodensiek. Am Donnerstag fanden zwei Protestaktionen statt, eine morgens an der Schildower Straße und eine nachmittags an der Elsestraße. „Wir wollen damit nach der Sommerpause unterstreichen, dass unser ernsthafter Widerstand gegen Straßensperrungen in unserem Quartier weitergeht. Außerdem brauchen wir für die kommenden öffentlichen Auseinandersetzungen noch mehr mobilisierbare Unterstützer“, fordert Dohse. „Stopp – die Straße endet hier“, steht auf den Flugblättern. „Heute noch nicht. Aber Reinickendorfer Politiker wollen diese Sperrung durchsetzen.“ Dazu der Aufruf, Umwege zu finden. Oder gemeinsam gegen die Maßnahme zu kämpfen. Die Bürgerinitiative wünscht sich seit langem, dass sich alle Beteiligten, Gegner und Befürworter, zu einem Runden Tisch treffen, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Bislang war dieser Versuch gescheitert.

