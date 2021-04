Anti-Corona-Demo vor dem Glienicker Rathaus

Glienicke

Zu einer Demonstration mit Corona-Bezug kam es am Donnerstagabend (1. April) zwischen 18 und 19 Uhr vor dem Rathaus in Glienicke/Nordbahn. Das bestätigt Polizei-Dienstgruppenleiter Heiko Bettin auf Nachfrage. Nach seinen Angaben hatten sich insgesamt sieben Personen vor dem kommunalen Verwaltungsgebäude versammelt. Da der Umfang der Demonstration zunächst nicht klar war, kamen sechs Polizeibeamte zum Einsatz, unter ihnen der Leiter der Polizeiwache in Hennigsdorf, Stefan Boyé.

Die Demonstranten drapierten zahlreiche Kinderschuhpaare, Kuscheltiere und Luftballons auf der Rathaustreppe und brachten mehrere Tafeln an. „Unsere Kinder brauchen unseren Mut“, war darauf zu lesen. Andere Schilder schienen von Kindern geschrieben zu sein. „Ohne Maske in der Schule“, hieß es darauf oder „Ich will wieder Basketball spielen“.

Nach Angaben der Polizei verlief die angemeldete Demonstration ohne Zwischenfälle. „Alles ruhig“, bilanzierte Heiko Bettin. Allerdings hatten sich zwei Gegendemonstranten eingefunden, die ihren stillen Protest bekundeten. Sie protestierten gegen das Instrumentalisieren von Kindern und der Holocaust-Symbolik. Dazu stellten sie auf ihrem Transparent ein Foto von Kinderschuhen aus einem Konzentrationslager. Die Botschaft der Gegendemonstranten: „Schämt euch!“

Es gab auch eine Gegendemonstration in Glienicke. Quelle: privat

Von Helge Treichel