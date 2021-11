Antrag zum Nahverkehrsplan Oberhavel: Klares Signal für den Glienicker Kiezbus

Glienicke

„Das ist für uns eine ausgesprochen erfreuliche Nachricht“, verkündete der Vorsitzende der Gemeindevertretung Glienicke, Uwe Klein (SPD), während der jüngsten Sitzung am Dienstagabend: Der Kiezbus 806, der aktuell von der Gemeinde Glienicke finanziert wird, soll in den Nahverkehrsplan 2022 bis 2026 für den Landkreis Oberhavel aufgenommen und damit in den regulären Fahrplanbetrieb überführt werden.

Überfraktioneller Antrag im Kreistag Oberhavel

Die Fraktionen SPD/LGU/Tierschutz, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, BVB/Freie Wähler und FDP/Piraten hätten zu einer Sondersitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung am Mittwoch einen umfangreichen gemeinsamen Änderungsantrag zum aktuellen Entwurf des Nahverkehrsplans vorgelegt. Dieser betrifft das Fahrgastaufkommen für neue Buslinien – unter anderem für den Kiezbus.

Für Bürgermeister Hans G. Oberlack war der Kiezbus immer ein wichtiges Projekt, das die Überlastung der Straßen zu den Stoßzeiten vermindern kann. Quelle: Helge Treichel

Ein Punkt aus diesem Änderungsantrag lautet nach den Worten von Klein: „Die Verbindung von der Haltestelle Schildow Kirche zum S-Bahnhof Frohnau (Kiezbus 806) ist aufzunehmen: Zühlsdorf-Mühlenbeck-Hermsdorf/Frohnau.“ Laut Fußnote ist damit der Prüfauftrag verbunden, Frohnau als ausschließliche Haltestelle für die Linie 806 auszuweisen.“ Diese Buslinie verkehre seit einigen Jahren außerhalb des Nahverkehrsplans und habe gezeigt, „dass die Fahrgastzahlen für eine Aufnahme in den Nahverkehrsplan ausreichen“, zitierte Uwe Klein die Begründung. Die fraktionsübergreifende Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit kennzeichnete er als „etwas sehr Besonderes“, zumal damit eine deutliche Mehrheit des Kreistages gebündelt werde. Neben vielen anderen Punkten solle der Kiezbus somit ab Januar 2022 wieder als Teil des regulären ÖPNV-Angebots in Oberhavel weiter verkehren. „Hier zeigt der Kreistag, dass politische Entscheidungen möglich und nötig sind“, so Klein. Der Antrag beinhalte auch, die Angebote des Nahverkehrsplan jährlich zu evaluieren.

Kein Beschluss über die Tischvorlage

In der Sondersitzung selbst hatte es kein Beschlussvotum zum Änderungsantrag gegeben, da alle Abgeordneten genügend Zeit bekommen sollen, um sich mit dieser sechsseitigen Tischvorlage zu befassen. Ein Beschluss wird nun in der nächsten regulären Sitzung am 29. November erwartet (Beginn: 17 Uhr im Kreistagssaal).

In der Debatte hatte es allerdings bereits Gegenwind gegeben. Seitens der AfD-Abgeordneten war hinterfragt worden, ob der Kiezbus überhaupt die Kriterien für die Übernahme in den Regelbetrieb erfüllt. Diese werde zwar nicht zuletzt durch die Pandemie knapp verfehlt hieß es, dennoch sei eine politische Entscheidung nach den Worten von Uwe Klein gut und richtig. Heiner Klemp (B 90/Grüne) untermauerte dieses politische Ziel: Wenn so ein Angebot von Kriterien in Frage gestellt wird, die man selbst aufgestellt habe, dann müssten die Kriterien hinterfragt werden – nicht das Angebot.

Gemeinde Glienicke hat rund eine Million Euro investiert

Die Gemeindevertretung hatte im April 2018 beschlossen, den Kiezbus von Schildow/Kirche bis zum S-Bahnhof Frohnau zunächst für zwei Jahre fahren zu lassen. Für eine Probezeit wurden Haushaltsmittel von 885 000 Euro zur Verfügung gestellt. Start war dann am 1. April 2019. Inzwischen habe die Gemeinde rund eine Million Euro in dieses Angebot investiert, sagte Bürgermeister Hans G. Oberlack (FDP) auf Nachfrage. Aus seiner Sicht gut investiertes Geld: Gerade im dicht besiedelten Raum erwarte er mit einem verbesserten ÖPNV eine direkte Reduzierung des Autoverkehrs.

Von Helge Treichel