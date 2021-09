Auf frischer Tat ertappt: Polizei nimmt Motorraddiebe in Glienicke fest

Glienicke/Nordbahn

Ein 44-jähriger Anwohner der Hattwichstraße in Glienicke fuhr in der Nacht zu Donnerstag (23. September) gegen 0.45 Uhr auf seinen Mieterparkplatz, als er einen in Polen zugelassenen Kleintransporter der Marke Renault bemerkte. „Dieser stand ungewöhnlich vor dem Motorrad des Zeugen, so dass dieser eine Diebstahlshandlung vermutete und hupte“, erläuterte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord die nächtlichen Geschehnisse. Daraufhin seien drei zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Personen zu Fuß geflüchtet.

Drei Männer in Glienicke von der Polizei festgenommen

„In dem Renault befand sich bereits ein Motorrad der Marke ’India’, welches einer weiteren Anwohnerin der Hattwichstraße gehört“, berichtete die Polizeisprecherin weiter. Daraufhin habe der Mann die Polizei gerufen. Die Beamten konnten im Nahbereich einen ebenfalls in Polen zugelassenen Audi stoppen, in dem sich drei Männer im Alter von 20, 24 und 31 Jahren befanden. „Bei der Durchsuchung der Personen und des Audis wurde der Fahrzeugschein des Kleintransporters gefunden“, so Christin Knospe. Im weiteren Verlauf wurden die drei Männer vorläufig festgenommen. Der Renault wurde sichergestellt, ein Kriminaltechniker der Polizei sicherte sowohl am Kleintransporter als auch am Audi Spuren.

„Die Ermittlungen zum Sachverhalt laufen. Die Männer sollen im Laufe des Donnerstags mit Hilfe eines Dolmetschers vernommen werden.“ Ob die Männer mit den gehäuft auftretenden Motorraddiebstählen der vergangenen Wochen in Verbindung stehen ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

