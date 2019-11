Glienicke/Nordbahn

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 7.45 Uhr in Glienicke/ Nordbahn gekommen. Ein 39-jähriger Mann war mit seinem Wagen auf der Margaretenstraße in Richtung Niederstraße unterwegs. An der Kreuzung missachtete er dann die Vorfahrt eines Pkw mit einer 58-jähriger Frau am Steuer. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Die Frau wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 7000 Euro beziffert.

Von MAZonline