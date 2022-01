Bauernhof in Glienicke erweist sich einmal mehr als Zankapfel

Glienicke

Der Bauernhof am Glienicker Dorfteich ist ein wichtiges und ortsprägendes Relikt der dörflichen Vergangenheit Glienickes. Seit im Sommer 1998 die letzte Ernte auf dem Glienicker Feld eingefahren wurde, ist das im selben Jahr unter Denkmalschutz gestellte Ensemble dem Verfall preisgegeben. Um die seit Jahren geplante Sanierung zu befördern und die Eigentümer zum möglichst sofortigen handeln zu bewegen, hatte die Initiative „Rettet unseren Ortskern“ Ende November eine Petition an die Glienicker Kommunalpolitiker übergeben – untersetzt mit 1902 Unterschriften.

Vorschlag für Kauf durch Gemeinde Glienicke abgeschmettert

Am Dienstag kam das Thema erneut in die Gemeindevertretung – in Form eines Antrags der SPD-Fraktion. Laut diesem sollte der Bürgermeister beauftragt werden, Kontakt mit dem Eigentümer aufzunehmen. Das Ziel: ein möglicher Ankauf durch die Gemeinde. Dieser Vorschlag, der ebenfalls auf den Erhalt der historischen Gebäude gerichtet ist, wurde allerdings mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Argumente lauten zusammengefasst: Erstens gebe es noch keinerlei Vorstellungen über kommunale Nutzungsmöglichkeiten und zweitens könne sich die Gemeinde ein solches Millionenprojekt (derzeit) nicht leisten.

Projektskizze der aktuellen Eigentümer zum künftigen Aussehen des Bauernhofes. Quelle: PEG Dorfanger GmbH

Auf großes Unverständnis stößt der Antrag auch bei Tina Bajric, Mitgesellschafterin der PEG Dorfanger GmbH und erklärte Liebhaberin des Bauernhofgeländes in der Gartenstraße 17. Denn ihre Investorengemeinschaft hat bereits vor längerer Zeit Pläne für eine Sanierung und Umnutzung des Altbestandes vorgelegt. Im Mittelpunkt steht dabei eine künftige Wohnnutzung. „Ich würde gern selbst dort einziehen“, sagt Tina Bajric.

Erpressung – oder doch bloß Mathematik?

Dabei sei von Anfang an immer klargestellt worden, dass eine Sanierung wirtschaftlich nur machbar ist, wenn auf einem kleinen Teil der Streuobstwiese zusätzliche Wohneinheiten entstehen. Diese Bedingung sei sogar in dem vor ziemlich genau zwei Jahren von Gemeinde und Vorhabenträger unterzeichneten Städtebaulichen Vertrag verankert worden. Es handele sich um keine Erpressung, sondern um reine Mathematik: „Wir schaffen es nicht, den Bauernhof zu sanieren, ohne Neubaupotenzial zu erschließen. 4000 Quadratmeter Neubaufläche sind das Minimum, um das vernünftig sanieren zu können. Knapp 3000 Quadratmeter sind bereits vom Bauausschuss befürwortet worden.“ Man wolle etwas Gutes, aber man wolle und müsse dabei natürlich auch Geld verdienen.

Ein Teil der Obstwiese soll trotz der neuen Bebauung erhalten bleiben. Quelle: PEG Dorfanger GmbH

Bislang sei „alles getan“ worden, um auf sämtliche Forderungen und Wünsche der Denkmalbehörde, der Gemeindeverwaltung und der Kommunalpolitik einzugehen: „Wir haben die Neubebauung auf ein erforderliches Minimum reduziert, wir haben die im ersten Aufschlag ins Spiel gebrachte Viergeschossigkeit aufgegeben und auf zwei bis drei Geschosse reduziert, wir haben Ende 2021 extra eine 5200 Quadratmeter große Ausgleichsfläche als neue Obstwiese ersteigert und wir haben als bisher die ersten mit der Denkmalbehörde alles geklärt – bis zur letzten Türklinke“, sagt Tina Bajric emotional hörbar angegriffen. Mit gut 500 000 Euro sei man inzwischen in Vorleistung gegangen. Gut fünf Millionen Euro würden für die eigentliche Sanierung veranschlagt.

Investorengemeinschaft steht in Glienicke für Auskünfte zur Verfügung

„Wir dürfen aber den Bauernhof gar nicht sanieren ohne Nutzungsänderung und Bebauungsplanverfahren“, sagt Tina Bajric. Und genau an dieser Stelle fehle es an der Unterstützung durch die Kommunalpolitiker, ausgenommen die CDU-Fraktion. Gesprächsangebote würden nicht einmal von der Bürgerinitiative wahrgenommen. Dabei stehe man jederzeit zur Verfügung – auch für eine Bürger- und Anwohnerversammlung.

Ortstermin des Infrastrukturausschusses am 31. Mai 2018 auf dem Bauernhof in Glienicke (Gartenstraße 17), wo der frühere Investor seine Pläne vorstellte. Quelle: Ulrike Gawande

„Wir wollen bauen und sanieren“, betont die Mitgesellschafterin. Es gehe um familien- und seniorengerechten sowie barrierefreien und klimafreundlichen Mietwohnungsbau zu vernünftigen Mieten. Also um genau das, was auch nachgefragt werde. „Aber uns sind die Hände gebunden“, schiebt sie nach. Das hänge bislang mit der mangelnden Kompromissfähigkeit der Kommunalpolitiker zusammen.

Erneuten Verkauf von Bauernhof erwogen

„Wenn wir hier nicht weiter kommen, müssen wir irgendwann eine Entscheidung fällen“, sagt Tina Bajric. Bereits jetzt gebe es Kaufanfragen. Niemandem gegenüber sei bislang eine Verkaufsabsicht bestätigt worden. „Aber wir denken darüber nach“, sagt die Mitgesellschafterin. „In den nächsten Monaten“ werde es dazu eine Entscheidung geben. Falls es dazu kommt, könne auch nicht mehr über jene Verkaufssumme von 400 000 Euro geredet werden, die der Gemeinde mal vor einigen Jahren angeboten wurde. „Wir haben selbst zu einem nicht nur geringen Millionenbetrag gekauft und werden davon nicht mehr abgehen“, so Tina Bajric. Auch nicht der Gemeinde zuliebe.

Der Bauernhof in Glienicke (Gartenstraße 17) im Sommer 2018. Quelle: Ulrike Gawande

Der sei man schließlich bereits mit dem Erwerb des Grundstücks in der Hattwichstraße 1 entgegengekommen. Auf der 1500 Quadratmeter großen Fläche könnten drei Stadtvillen entstehen. Und eine unansehnliche Brache würde aus dem Ortsbild getilgt. Was jedoch augenblicklich in Glienicke passiert, habe nichts mehr mit dem Wohl der Gemeinde zu tun, kritisiert Tina Bajric. „Es herrscht kein konstruktives Miteinander.“

Oder es finden sich Ehrenamtliche in einem Förderverein zusammen

Was wäre die Alternative zur privatwirtschaftlichen Nutzung des Bauernhofgeländes, da augenblicklich die Gemeinde als Käufer von der Politik abgelehnt wird? Dann bliebe noch die Möglichkeit, dass ein Förderverein den Bauernhof kauft und saniert – mit Spenden und Fördermitteln. Dass es bereits entsprechende Bestrebungen gibt, bestätigte Andreas Elepfandt von der Bürgerinitiative auf MAZ-Nachfrage.

Von Helge Treichel