Beschlüsse zu Corona vertagt: Glienicke setzt Sitzung der Gemeindevertretung kommende Woche fort

Glienicke

Während die Gemeindevertreter am Dienstagabend über die Beschaffung von Luftfilterreinigungsgeräten an Kitas und Schulen sowie über flächendeckende Corona-Schnelltests in den Einrichtungen diskutierten, dauerte die Sitzung schon fast vier Stunden. Die Abstimmung musste deshalb vertagt werden – die Fortsetzung folgt kommende Woche Dienstag, 18.30 Uhr. Dann soll auch der folgende Tagesordnungspunkt abgehandelt werden – ein Antrag der SPD-Fraktion über Hilfestellung und Mobilität zur Covid19-Impfung. Damit soll der Bürgermeister beauftragt werden, alle Glienicker Bürgerinnen und Bürger, die nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) der Stufe 1 oder 2, in Bezug auf die Reihenfolge der Impfung gegen Covid-19 angehören, anzuschreiben. In diesem persönlichen Anschreiben soll über die Möglichkeit der Impfung, die Möglichkeit der Terminvereinbarung sowie dem Standort des nächsten Impfzentrums informiert werden. Weiterhin soll, bei Bedarf,die Unterstützung der Gemeindeverwaltung, zum Beispiel bei der Terminvereinbarung, angeboten werden.

Enttäuschung über Gutachten zu Luftfiltern

Bezüglich der Luftreinigungsgeräte äußerte sich der Vorsitzende der Gemeindevertretung Uwe Klein ( SPD) frustriert darüber, dass das bereits angeschaffte Gerät laut einer arbeitsmedizinischen Stellungnahme nicht für den geplanten Zweck geeignet sei. Auch die Schule sei gegen die Anwendung des getesteten Gerätes. „Die gute Absicht der Gemeindevertretung und der Verwaltung können wir damit nicht umsetzen.“ Klein betonte, wie wichtig die Gesundheit sei bei gleichzeitiger Erhöhung der Präsenzmöglichkeiten, denn Kinder brauchen Kinder. Nun soll in der Fortsetzung der Sitzung entschieden werden, ob man sich der Empfehlung anschließt, keine mobilen Luftreinigungsgeräte zu beschaffen.

Von Wiebke Wollek