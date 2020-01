Bezahlbarer Wohnraum für Glienicke

Glienicke/Nordbahn

„Seit Jahren kämpfen wir dafür, dass bei uns in der Gemeinde in den kommunalen Wohnungsbau investiert wird“, sagt Uwe Klein. Jetzt sieht der Gemeindevertreter und Kreistagsabgeordnete der SPD endlich positive Signale dafür und findet das klasse.

Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsberechnung

Kleins Idee war es seinerzeit, dass die Gemeinde auf eigenen Grundstücken Stadtvillen mit vier bis sechs Wohnungen baut, die ohne Gewinnabsicht vermietet werden. Doch es führte damals kein Weg zu einer Realisierung des Vorhabens. In seiner Sitzung am Donnerstag hat sich nunmehr der Ausschuss für Umwelt, Planen, Bauen/Wohnen mit einem kommunalen Grundstück in der Leipziger Straße 38 in Glienicke beschäftigt und der Gemeindevertretung einstimmig empfohlen, für eine mögliche Bebauung dieses kommunalen Grundstücks eine Machbarkeitsstudie mit Wirtschaftlichkeitsberechnung in Auftrag zu geben. „Das ist ein gute Sache“, sagt Uwe Klein, zumal gerade der Bedarf für kleinere Wohnungen enorm sei. Viele ältere Bürger würden danach Ausschau halten und auch bei Trennungen von Familien, wie sie heutzutage leider nicht selten vorkommen, werde in der Folge immer kleiner Wohnraum benötigt.

Bis zu 20 Wohneinheiten könnten entstehen

Das Grundstück in der Leipziger Straße 38 ist 3480 Quadratmeter groß. Dort steht gegenwärtig ein Gebäude, dessen Sanierung aus wirtschaftlicher Sicht nicht vertretbar wäre. Dort könnten mit Hilfe eines Bebauungsplanes vier Stadtvillen mit bis zu 20 Wohneinheiten entstehen, deren Kaltmiete bei um die acht Euro liegen könnte.

Man darf gespannt sein, wie sich die Fraktionen dazu positionieren werden, wenn der eingangs erwähnte Grundsatzbeschluss, eine Machbarkeitsstudie und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung in Auftrage zu geben, den Gemeindevertretern vorliegen wird.

Von Bert Wittke