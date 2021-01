Bürgermeister Oberlack: „Gesellschaft hat Charakter gezeigt“

Glienicke

Das öffentliche Leben in der Gemeinde sei „zum Teil pandemiebedingt zum Erliegen gekommen“, stellt Glienickes Bürgermeister Hans G. Oberlack ( FDP) in seinem Grußwort zum Jahreswechsel fest. „Aber unsere Gesellschaft hat in diesen außergewöhnlichen Zeiten Charakter gezeigt.“ Die erstaunliche Ruhe im Ort verdeutlichte, dass sich ein erheblicher Teil der Menschen „auf vorbildliche Art und Weise“ an die von der Landesregierung auferlegten Einschränkungen halte. Ihm imponiere zudem die gelebte Hilfsbereitschaft und Solidarität in der Gemeinde. „Daher möchte ich an dieser Stelle all jenen meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen, die sich in diesen Zeiten für das Wohl unserer Gemeinschaft einsetzen.“ Zu den vielen helfenden Händen während der Corona­-Krise gehöre zum Beispiel die Grundschülerin Zoe Stelzner. Sie sei dem Ruf des Seniorenpflegeheimes „Haus Angerhof“ gefolgt und habe 43 Mund-Nasen-Masken genäht. „Eine großartige Leistung“, so Oberlack.

Trödelmarkt durch Hygienebeschränkungen nicht möglich

Daneben habe es einige negative Begleiterscheinungen wie Hamsterkäufe gegeben. Zudem habe der Betreiber des Glienicker Trödelmarktes seinen Vertrag mit der Gemeinde wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie kündigen müssen. „Das ist sehr schade, aber ich habe auch Verständnis dafür, dass unter diesen außergewöhnlichen Bedingungen der Trödelmarkt in Glienicke in bewährter Form nicht mehr umzusetzen ist“, so der Bürgermeister. Die Bewirtschaftung des Marktes solle aber 2021 wieder neu vergeben werden. Die Corona-Krise habe darüber hinaus viele Einzelhändler, Freiberufler, Selbstständige und Kleinunternehmer getroffen. Daher die Bitte des Verwaltungschefs: „Helfen Sie dem Glienicker Gewerbe, indem Sie dort Ihre Einkäufe tätigen oder Speisen bestellen.“ Ebenso hart habe es die Künstlerinnen und Künstler getroffen. Daher habe die Glienicker Verwaltung neun hauptberuflichen Künstlern die Buswartehäuschen zur Verfügung gestellt – mit sehr positiver Resonanz.

Bürgermeister vor den Kopf gestoßen

Im politischen Leben habe vor allem die Ankündigung aus Reinickendorf, mit der Schildower Straße und der Elsestraße zwei der drei Verbindungsstraßen von Hermsdorf nach Glienicke mit Hilfe von Modalfiltern zu sperren, „viele Menschen und auch mich vor den Kopf gestoßen“, bilanziert Oberlack. Er könne die Ängste und Befürchtungen vieler im Waldseeviertel verstehen. „Ich finde es aber peinlich, dass ausgerechnet im dreißigsten Jahr der deutschen Wiedervereinigung eine ­solche Diskussion geführt wurde.“

Nachbarschaftliche Kooperation wird ausgeweitet

Für 2021 seien bereits wichtige Weichen gestellt worden. So habe die Gemeindevertretung umfangreiche Mittel bereitgestellt, um die Grundschule mit weiterer IT-Technik auszustatten. Nachdem in 2019 und 2020 die Grundlagen für den Schulerneuerungsbau bestimmt wurden, soll in 2021 ein Entwurf für das Gebäude gefunden werden. Ein wichtiger Schritt werde auch die Einrichtung des Nachbarschaftstreffs in der Eichenallee sein. Wichtig werde 2021 auch für die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen. Nachdem Glienicke schon viele Jahrzehnte das Standesamt für das Mühlenbecker Land betreibe, stehe nun auch eine Zusammenarbeit der beiden Bauämter an. In beiden Ämtern seien die jeweiligen Stellen nur einfach besetzt. Mit einer engeren Zusammenarbeit könne sowohl die Qualität als auch die Ausfallsicherheit erhöht werden.

Auch das Jahr 2021 werde noch im Zeichen der Coronapandemie stehen. „Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir diese schwere ­Prüfung gemeinsam bestehen werden“, zeigt sich Oberlack überzeugt.

