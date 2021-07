Glienicke

Bürgermeister Hans G. Oberlack (FDP) hat seinen Sommerurlaub zum Ferienbeginn bereits hinter sich gebracht. Kürzlich war er zwei Wochen bei Freunden im Schwarzwald, dann ging es noch zu einem Abstecher an den Bodensee. „Dort haben wir uns Konstanz und Friedrichshafen angeschaut. Ich bin ja schon viel rumgekommen in Deutschland, aber in der Ecke war ich noch nicht“, sagt Glienickes Bürgermeister. Speziell Friedrichshafen hat ihn beeindruckt. „Die haben eine super Promenade, fast wie am Gardasee. Und es gibt einen tollen Blick auf den Bodensee und die Berge“, erklärt Oberlack. Anschließend ging es noch nach München, wo die Tochter der Oberlacks lebt. „Wir hatten uns durch die ganze Coronageschichte lange nicht gesehen“, erklärt Glienickes Bürgermeister. Im August sei nun keine große Reise mehr geplant, ein paar Ausflüge in die Mark aber sehr wohl. Im Norden kenne er sich schon gut aus, aber speziell in Richtung Lausitz oder Elbe-Elster sei noch viel unbekanntes Land für ihn.

Von Marco Paetzel