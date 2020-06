Caren Berend betreut Senioren im Glienicker Haus Angerhof – trotz Corona-Beschränkungen

Glienicke

Caren Berend begleitet seit 2012 ehrenamtlich einzelne Bewohner des Hauses Angerhof in Glienicke – auch beim Sterben. Denn die 59-jährige Glienickerin gehört zu den insgesamt zwölf ehrenamtlich Tätigen, die mit den Pflegebedürftigen reden, singen, spielen, musizieren, einkaufen gehen oder sogar Ausflüge unternehmen. Oder sie beim Sterben begleiten. Dafür ist Caren Berend im vergangenen Jahr auf Vorschlag des Bürgermeisters mit Ehrenamtspreis des Landkreises geehrt worden.

Seit Mitte Mai sind die berührungslosen Treffen unter den gebotenen Schutzmaßnahmen wieder möglich, berichtet Einrichtungsleiterin Julia Sieber. Caren Berend betreue aktuell neben einer Angehörigen eine zweite Bewohnerin der Pflegeeinrichtung mit ihren 132 Plätzen in der stationären Pflege. Julia Sieber schätzt das ehrenamtliche Engagement. „Die Bewohner profitieren sehr“, sagt sie. Denn die Beziehungen und Kontakte seien viel intensiver als bei den Pflegekräften, die stets auf die Uhr schauen müssten: „Diese 1:1-Betreuung ist super!“ Andere Ehrenamtliche würden regelmäßig für die Bewohner musizieren – auch kontaktlos. Das Polizeiorchester Brandenburg spielte ebenso bereits im Innenhof wie das Berliner Rundfunksinfonieorchester. Weitere Auftritte seien geplant.

Ein Schlüsselerlebnis hatte die gelernte Kauffrau für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft zu dieser verantwortungsvollen Tätigkeit gebracht. Eines Abends hatte eine Nachbarin wegen eines medizinischen Notfalls bei ihr geklingelt. Dem Mann ging es schlecht. Caren Berend half sofort und kümmerte sich auch um die Frau und deren Tochter, nachdem der Mann verstorben war. Das war im Herbst 2012. „Danach wusste ich, was ich will“, sagt sie: „Alte Menschen betreuen in ihrer letzten Lebens- und in ihrer Sterbephase.“ Bereits am nächsten Tag nahm sie ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Haus Angerhof auf.

Von Helge Treichel