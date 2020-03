Corona und die Folgen: Plötzlich systemrelevant – Physiotherapie in der Klemme

Glienicke

Zu Zukunftsängsten und Existenzsorgen kommt bei Katrin Winterfeldt derzeit auch absolutes Unverständnis. Gemeinsam mit ihrem Mann Hagen betreibt die 56-Jährige seit zwölf Jahren das Therapiezentrum Frohnau/ Glienicke, in dem neben Physiotherapie auch Ergo- und Logopädie angeboten wird. Rund 40 Mitarbeiter beschäftigt Katrin Winterfeldt dort inzwischen, damit ist ihr Zentrum in der Leipziger Straße in Glienicke inzwischen eines der größten der Region. „Wir haben nie groß Werbung gemacht, sondern sind einfach gewachsen. Wir haben viele treue Kunden, die regelmäßig zu uns kommen“, berichtet sie.

Ein Blick in der Therapiezentrum in Glienicke. Quelle: Privat

Doch auch die treuesten Kunden bleiben aufgrund der aktuellen Lage und damit verbundener offizieller Handlungsempfehlungen zwangsweise zu Hause. „Es hagelt massenhaft Terminabsagen“, sagt Katrin Winterfeldt. Zudem würden neue Verordnungen für Behandlungen kaum noch ausgestellt, da Patienten sich nur noch auf die nötigsten Arztbesuche beschränken. Noch gravierender jedoch für Katrin Winterfeldt: „Wir stellen uns die Frage, warum wir als Physio-, Ergo- und Logotherapiepraxis zu den systemrelevanten Einrichtungen zählen und nicht offiziell geschlossen werden.“ Mit Ausnahme von Notpatienten sowie der manuellen Lymphdrainage bei Krebspatienten seien alle Therapieangebote für einen gewissen Zeitraum verschiebbar. „Natürlich ist das nicht optimal, aber angesichts der aktuellen Situation hinnehmbar. Und – natürlich sind wir wichtig, aber jetzt geht es ums Überleben“, sagt die 56-Jährige. „Als Therapeuten arbeiten wir nah am Menschen, das lässt sich aufgrund der Art unserer Arbeit auch schlichtweg nicht umgehen. Wir können einen geforderten Sicherheitsabstand von zwei Metern gar nicht einhalten, wie soll das funktionieren?“, fragt sie. Auch kürzlich erlassene Sicherheitsrichtlinien zur Risikominimierung einer Ansteckung mit dem Corona-Virus ließen sich in der Praxis nicht umsetzen: „Wir haben es versucht, aber der Markt ist leer gefegt. Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel und dergleichen sind derzeit schlichtweg nicht erhältlich“, zählt sie auf. Die 56-Jährige selbst arbeitet fast ausschließlich als Kindertherapeutin: „Da kann ich auch gar nicht mit einer Atemschutzmaske arbeiten. Das funktioniert bei teils mehrfach schwerbehinderten Kindern in der Praxis nicht, sie würden schreiend davonlaufen“, sagt sie. Für Unverständnis sorgt zudem: „Offiziell gelten wir als systemrelevant. Die damit verbundene Notbetreuung der Kinder unserer Angestellten greift aber nicht, die entsprechenden Anträge beim Landkreis wurden alle abgelehnt. Das heißt, unsere Mitarbeiter sollen weiter arbeiten gehen, die Betreuung ihrer Kinder jedoch ist nicht geregelt. Wie soll das denn funktionieren?“

Viele Patienten sagen ihre Termine im Therapiezentrum ab, die Räume bleiben immer öfter gähnend leer. Quelle: privat

Es sind viele Puzzleteile, die der leidenschaftlichen Therapeutin seit Tagen den Schlaf rauben. Hinzu kommt: Gemeinsam mit ihrem Mann befindet sie sich seit Tagen in häuslicher Zwangsquarantäne. Nach der Teilnahme an einem Sportwettbewerb auf Malta – gemeinsam mit Ehemann Hagen Winterfeldt ist sie seit vielen Jahren als Standardtänzerin aktiv – wurde bekannt, dass offenbar vor Ort ein Teilnehmer am Corona-Virus erkrankt war. „Wir wurden darüber informiert, sind nach unserer Rückkehr vom Flughafen direkt nach Hause gefahren, wo wir uns noch bis Sonnabend isolieren müssen.“ Für die Praxischefin eine unerträgliche Situation: „Zum einen rattert den ganzen Tag der Kopf, weil wir uns in einer absoluten Hängepartie befinden, nicht wissen, wie es weiter gehen soll. Zum anderen kann ich nicht so für unsere Angestellten da sein, wie ich es gern würde. Wir können nur von zu Hause aus versuchen, ihnen ihre Ängste und Sorgen zu nehmen, sie zu beruhigen. Dabei machen wir uns selbst Riesensorgen um die Zukunft. Was wird aus der Praxis, wenn keine Patienten mehr kommen? Die Kosten laufen ja trotzdem weiter“, sagt sie verzweifelt. Die Praxis eigenmächtig schließen kommt für sie und ihren Mann jedoch derzeit nicht in Frage. „Das ist aus finanziellen Gründen gar nicht möglich. Wir würden komplett auf allen Kosten sitzen bleiben.“ Anders sehe dies bei einer offiziell verordneten Schließung aus. „Da greifen ganz andere Mechanismen“, sagt Katrin Winterfeldt. Sie musste inzwischen die ersten Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken.

Das Therapiezentrum Frohnau/Glienicke. Quelle: Privat

Die häusliche Zwangspause nutzt sie unterdessen zur Recherche. „Beim Gesundheitsamt bekomme ich bislang auf meine Fragen keine Antworten, wenn ich überhaupt telefonisch mal durchkomme“, berichtet sie. Seit Tagen vernetzt sie sich auf allen möglichen Kanälen mit Kollegen aus der Region und darüber hinaus, beliest sich, sammelt Informationen. Antworten auf ihre vielen Fragen hat sie bislang jedoch kaum gefunden. „In der gesamten Branche herrscht Riesenverunsicherung“, sagt sie. „Ja, wir alle gehen weiter arbeiten. Obwohl wir uns dabei wissentlich in Gefahr begeben. Das Risiko ist für uns alle enorm hoch.“ Ihr Vorschlag: „ Physiotherapiepraxen sollten offiziell geschlossen werden. Das Personal könnte stattdessen temporär in der Pflege und in Krankenhäusern aushelfen. Dort wird jede Hand gebraucht. Und viele würden das sicher freiwillig machen, weil sie ja helfen wollen. Aber eben unter klar geregelten und sicheren Bedingungen. Momentan hängen wir alle völlig in der Luft und werden wieder mal, wie so oft, einfach vergessen.“

Physiotherapiepraxen in der Corona-Krise Physiotherapiepraxen zählen zu Gesundheits- und Versorgungsberufe und damit zu systemrelevanten Einrichtungen. Diese sollen unter Beachtung der Hygieneregeln weiterhin geöffnet bleiben. Solange Physiotherapiepraxen nicht durch Gesundheitsamt oder Regierung geschlossen werden, sind deren Mitarbeiter daher weiterhin leistungsverpflichtet. Einen Sicherungsfonds oder Rettungsschirm, um finanzielle Hilfen für Physiotherapiepraxen zu gewähren, gibt es laut Deutschem Verband für Physiotherapie derzeit nicht. Man stehe in engem Kontakt mit Politik und Krankenkassen für entsprechende Maßnahmen, heißt es.

Von Nadine Bieneck