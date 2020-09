Coronavirus: Bewohnerin eines Pflegeheims in Glienicke positiv getestet

Glienicke

In einem Pflegeheim in Glienicke ist eine Bewohnerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Verdachtsfall bestätigte sich gegenüber dem Gesundheitsamt am Mittwoch. Die Patientin war zuvor kurzzeitig im Hennigsdorfer Krankenhaus behandelt und symptomfrei entlassen worden. Vor der Wiederaufnahme in die Pflegeeinrichtung war standardgemäß ein Coronatest veranlasst worden. Die Bewohnerin war bis zum Vorliegen des Testergebnisses bereits vorsorglich in der Einrichtung isoliert worden.

Nach dem Vorliegen des positiven Testergebnisses hat die Einrichtung in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Oberhavel alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um eine Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Die Kontaktpersonen der Patientin wurden ermittelt, informiert und auch für weitere Bewohnerinnen und Bewohner vorsorglich ein Test auf eine Virusinfektion angeordnet. Dies gilt für insgesamt 33 Bewohnerinnen und Bewohner sowie fünf Pflegekräfte. Die Ergebnisse der Testung erwartet das Gesundheitsamt in den nächsten Tagen. Sigrun Weigel, Stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Gesundheit in der Kreisverwaltung, lobt die gute Zusammenarbeit mit der Einrichtung, die sehr besonnen und professionell reagiert hat.

Auch in der Klinik Hennigsdorf wurden nach Bekanntwerden des Testergebnisses sowohl bei Mitarbeitenden als auch Patienten insgesamt rund 40 Coronatests veranlasst. Daraus resultierend liegen ausschließlich negative Testergebnisse vor.

Aktuelle Fallzahlen für Oberhavel

Mit Stand vom Freitag, 4. September, 12 Uhr, gibt es derzeit neun bestätigte Covid-19-Erkrankungen im Landkreis Oberhavel. Davon befinden sich fünf Personen in häuslicher Quarantäne, vier Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Hohen Neuendorf (3), Oranienburg (2), Glienicke (2), Mühlenbecker Land (1) sowie Amt Gransee und Gemeinden (1).

Bisher sind im Landkreis insgesamt 369 Menschen positiv auf das SARS-CoV2-Virus getestet worden. 351 Personen sind bereits genesen, das sind 95 Prozent aller Fälle. Insgesamt 4.623 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 209 Personen steht das Testergebnis noch aus. 1.345 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Hennigsdorf (141), Oranienburg (58), Hohen Neuendorf (39), Velten (21), Glienicke (24), Oberkrämer (17), Mühlenbecker Land (15), Birkenwerder (11), Zehdenick (10), Löwenberger Land (7), Amt Gransee und Gemeinden (7), Leegebruch (7), Kremmen (7) und Liebenwalde (5). In Fürstenberg/ Havel gibt es keinen gemeldeten Coronafall. Neun Personen sind an oder infolge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

