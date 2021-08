Defekter Kaffeevollautomat setzt Küche in Glienicke in Brand

Glienicke

In der Nacht zu Sonnabend (21. August) gegen 2.50 Uhr kam es in der Jungbornstraße in Glienicke zu einem Brand in der Küche einer Doppelhaushälfte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch einen technischen Defekt an einem Kaffeevollautomaten ausgelöst. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurde aufgenommen. Aufgrund der Rauchentwicklung ist die Haushälfte derzeit nicht bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Von MAZonline