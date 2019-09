Glienicke

Leicht fiel es keinem der Mitglieder, als sie sich vor den Sommerferien trafen, um zu beraten, was mit dem Kinderkunstverein „Artifex“ weiterhin geschehen soll. Seit dem Jahr 2000 ist Artifex ein Begriff dafür, dass etwas Künstlerisches entsteht, wenn mit Kindern und Jugendlichen im Ort gearbeitet wird. KinderKunstTage, Projekte, Ausstellungen, Kurse und Kunstreisen – getragen von einigen Wenigen, gefördert von den Familien und der Gemeinde. Eine Erfolgsgeschichte...? Sicher. Und doch: „Die Zeit ist gekommen, um Adieu zu sagen“, so Vereinsmitglied Bettina Meißner. Das betreffe jedenfalls die bisherige Vereinsstruktur. Alle der Mitglieder hätten persönlich mittlerweile eine Fülle anderer Aufgaben, hätten sich verändert und die nächsten Lebensstufen genommen.

Ina Kaube, 2. stellvertretende Vorsitzende vom Kinderkunstverein Artifex. Quelle: Helge Treichel

„Die KinderKunstWerkstatt wird es daher so nicht mehr geben, auch Projekte oder Ausstellungen nicht“, kündigt Bettina Meißner an. Der Geist von Artifex aber, der werde umziehen – in den geplanten Nachbarschaftstreffpunkt im Sonnengarten (ehemalige Kita). „Dort wird es neben Gemeinwesenarbeit auch Kunst und Kultur geben“, sagt Bettina Meißner. Der noch junge Verein „Bürgersinn“ e.V. finde die Artifex-Idee nämlich ganz gut und es werde sich noch zeigen, in welcher Form diese weiterhin existiert. Auch die Vertreter und Vertreterinnen der Gemeinde könnten, wenn sie den Verein vermissen, ihm weiterhin mit ihrer fördernden und ermutigenden Haltung neues Leben einhauchen.

Der Verein Artifex wird sich jedenfalls zum 31. Dezember 2019 auflösen, so Bettina Meißner. Davor wollen sich die Mitglieder noch verabschieden und alle Interessierten sind schon jetzt eingeladen, am 12.Dezember zum Abschiedsfest zu kommen. Ort und Uhrzeit würden noch bekannt gegeben. Für die bisherige Treue und alles Mitmachen bedanken sich Ina Kaube, Kerstin Mettke, Katrin Hirsch, Andrea Held, Dennis Heymann und Bettina Meißner.

