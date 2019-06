Glienicke

Am Montagabend hat sich die SPD-Fraktion der Glienicker Gemeindevertretung konstituiert. Als erster Tagesordnungspunkt wurde über die Aufnahme von Alexander Kunst, dem Gemeindevertreter der Piraten, diskutiert. Einstimmig wurde entschieden, mit ihm eine gemeinsame Fraktion zu bilden. Die Fraktion wird zukünftig SPD/Piraten-Fraktion heißen. Zum Fraktionsvorsitzenden wurde Uwe Klein und zu seinen Stellvertretern Kathrin Kröger und Alexander Kunst gewählt.

„Neben der Auswertung der für die Glienicker SPD sehr erfolgreichen Kommunalwahl stand der Blick in die Zukunft im Fokus“, so Uwe Klein. „Einstimmig wurde entschieden, dass wir als Gewinner der Wahl von unserem Vorschlagsrecht für die Wahl des Vorsitzenden der Gemeindevertretung Gebrauch machen werden.“

Die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung findet am 17. Juni statt. „Bis dahin liegt noch viel Arbeit vor uns“, so Uwe Klein weiter. „So muss beispielsweise noch über die Bildung und Besetzung der Fachausschüsse gesprochen werden. In großer Geschlossenheit und voller Tatendrang blicken wir in die Zukunft und werden uns an die Umsetzung unseres Wahlprogramms machen.“

Von MAZonline