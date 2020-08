Die Schatzkiste von Glienicke

Glienicke

Sie wiegt 75 Kilo und ist von einer schwarzen Patina überzogen. Viele Jahre stand sie als ein Sammlerstück des Vaters im Keller. Erst vor rund zehn Jahren holte sich Anselm Fitzkow Eisenkiste ins Wohnzimmer. „Aber wir bewahren keine Schätze darin auf“, sagt er lachend. Schrittweise begann er damit, dem Geheimnis der Truhe auf den Grund zu gehen. Denn wie schon sein Vater Erich, hat auch er ein Faible für alte Sachen.

Anselm Fitzkow fand heraus: Die sogenannte Soldkiste stammt aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Sie stand im Wegnerschen Haus in Glienicke und wurde zusammen mit anderem Inventar vor dem Abriss des Hauses verkauft. Neuer Besitzer wurde Erich Fitzkow, der sich sehr für die Heimatgeschichte interessierte und befreundet war mit Willi Wiborny, dem im März 2018 verstorbenen langjährigen Direktor des Kreismuseums in Oranienburg.

Historische Aufnahme vom Wegnerschen Haus in Glienicke. Quelle: Archiv Fitzkow

Das betreffende Haus war Sitz des früheren Ortsvorstehers Friedrich Wegner gewesen, nach dem in Glienicke ein Platz benannt ist. Naheliegend sei, dass in der Kiste die Finanzen und wichtige Dokumente des Dorfes aufbewahrt wurden, sagt Anselm Fitzkow. Der Schließmechanismus sei immerhin noch intakt. Die Herkunft der Kiste jedoch sei „eindeutig militärisch“. Ähnliche Stücke habe er in mehreren Museen und Rüstkammern entdecken können, eine sogar nahezu identische im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Interessanterweise sei diese dort mit der Jahreszahl 1812 versehen.

Und das bringt Anselm Fitzkow zu einer überaus spannenden Theorie: „Wahrscheinlich ist diese eiserne Soldkiste eine Hinterlassenschaft der nach ihrer Niederlage in Russland 1812 zurückflutenden napoleonischen Marodeure“, sagt er. Schließlich behandele selbst die in Glienicke bekannte „Kindelwald-Sage“ diese historischen Ereignisse. Deren Kurzfassung: Aus Angst vor herannahenden Soldaten der napoleonischen Armee versteckten sich die Dorfbewohner mit Hab, Gut und Vorräten in den Nahen Wäldern. Ein Mädchen blieb aus unerklärlichen Gründen zurück. Es wurde von den Soldaten entdeckt und gezwungen, sie zu den Dorfbewohnern zu führen. Das Kind führte sie durch Sümpfe. Die Soldaten versanken – das Kind aber überlebte.

Der Bayernsee am Kindelfließ. Quelle: Helge Treichel

Anselm Fitzkow glaubt sogar einen Hinweis auf den Ort des Geschehens gefunden zu haben – den Namen Bayernsee, den sogar Google kennt und der sich unmittelbar neben dem Kindelfließ befindet. Deshalb geht der 71-Jährige jetzt der Frage nach, auf welchen Wegen bayerische Truppenteile – vielleicht auch Marodeure – nach dem Russlandfeldzug Napoleons im Winter 1812/1813 Brandenburg passiert haben. Die damals schon existierende Verbindung Richtung Neustrelitz - Stettin hätte sich dafür angeboten. Und Fakt sei auch: Der größte Teil der Soldaten des Russlandfeldzuges unter Napoleon waren Deutsche, darunter rund 30 000 Bayern. Davon überlebten etwa 5000. 890 kehrten später aus russischer Gefangenschaft zurück, berichtet der Glienicker.

Napoleonische Truppen dürften den Ort sogar mehrfach tangiert haben. Eine Parade und Sichtung großer Truppenteile habe es beispielsweise vor dem Abmarsch nach Russland in dem etwa nur 20 Kilometer entfernten Vehlefanz gegeben – sogar in Anwesenheit von Napoleon.

„Eine derartige Aktion, wie sie in der Sage beschrieben ist, deutet eher auf Rückzugs-Verhaltensweisen von ausgehungerten Soldaten hin“, meint Fitzkow. Deshalb hat er eine weitere Theorie: Natürlich sei ein Kind leichter und könnte sich auf Binsen-Gewächsen sicherer fortbewegt haben, als ausgewachsenen und bewaffnete Soldaten. „Wahrscheinlicher aber ist, dass die Soldaten in einer Eisfläche einbrachen, das leichte Kind hingegen nicht. Dazu müsste es also Winter gewesen sein“, schlussfolgert Fitzkow und fragt: Handelt es sich um den Winter 1812/1813 nach dem Russland-Feldzug?

Hängt bei Familie Fitzkow an der Wand: Ein Flugblatt, das die zurückgedrängten und flüchtenden napoleonischen Truppen zeigt. Quelle: Helge Treichel

Als Mineraloge kennt Anselm Fitzkow auch die topographischen Gegebenheiten. Der umgebende Wald sei gekennzeichnet durch viele sumpfige Neben-Urstromtäler, und kleineren Seen mit Torf/Mudde-Tiefen bis zu 15 Metern. Und warum heißt ein Glienicker Gewässer Bayernsee? „Nachgewiesen ist, dass in Unterlagen des Ortsarchivs niemand als Anwohner verzeichnet ist, der Bayer hieß“, so Fitzkow über seine Recherchen.

Eines der beiden Schlüssellöcher. Das zweite ist versteckt. Quelle: Helge Treichel

Und dann die Kiste. Die sei mit großer Wahrscheinlichkeit als Soldkiste oder Kriegskasse im Ort zurückgeblieben. Ab 1650 und bis 1850 waren diese Art Behältnisse einander sehr ähnlich und ließen sich deshalb zeitlich kaum zuordnen. „Das vorhandene Stück weist jedoch ringsherum schmiedeeiserne Rosetten auf, deren Form bei klassizistischen Stilarten ab etwa 1790 üblich war“, sagt Anselm Fitzkow. Die Kiste im Deutschen Historischen Museum sei neben der Jahreszahl „1812“ mit „Kosakenregiment Tettenborn“ beschriftet. „Tettenborn war Österreicher, stand aber an der Spitze dieser russischen Einheit, die die fliehenden napoleonischen Soldaten Richtung Westen verfolgte“, sagt Fitzkow mit leuchtenden Augen. Noch ein klares Indiz also...

