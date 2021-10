Glienicke

Unbekannte Personen drangen am Wochenende in mehrere Objekte des Waldfriedhofes in der Straße Am Erlengrund ein. Die Türen des Toilettenhäuschens, des Geräteschuppens und der Kapelle wurden aufgebrochen. Es wurde ein Laubbläser, ein Benzinfreischneider und eine Akku-Heckenschere entwendet. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

