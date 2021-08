Diebe stehlen in Glienicke ein Fahrrad, lassen dafür ein anderes Rad zurück

Glienicke

Zwei bisher unbekannte Personen stahlen in der Nacht zum Mittwoch gegen 4.20 Uhr von einem Grundstück in der Nohlstraße in Glienicke ein Mountainbike der Marke Cube“ und stellten dafür ein Fahrrad der Marke „Zündapp“ dort ab. Die beiden Männer waren selbst per Fahrrad gekommen und über einen Zaun gestiegen.

Es besteht der Verdacht, dass das zurückgelassene Fahrrad aus einer anderen Diebstahlhandlung stammen könnte. Das entwendete Rad der Marke Cube stand angeschlossen vor dem Schuppen auf dem Grundstück und war von der Straße aus sichtbar. Der Wert des Rades liegt bei circa 790 Euro. Es wurde eine Diebstahlanzeige aufgenommen und das aufgefundene Rad sichergestellt.

Von MAZonline