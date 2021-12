Diebstahlserie reißt nicht ab: Erneut zwei Motorräder in Glienicke gestohlen

Glienicke

Der Besitzer eines Motorrades der Marke KTM 690LC4 hatte sein Zweirad in der Zeit vom 12. bis 15. Dezember auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schönfließer Straße abgestellt. Bislang Unbekannte machten sich diese Zeit zu nutze, um sich mit dem orange-schwarzen Zweirad mit den amtlichen Kennzeichen WB-SM 67 aus dem Staub zu machen. „Das Motorrad hat einen Wert in Höhe von rund 8250“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Gleichzeitig vermeldete die Polizeisprecherin noch einen ähnlich gelagerten Fall. „Eine 20-Jährige stellte ihr Motorrad am 14. Dezember gegen 11 Uhr in der Straße am Kiesgrund ab“, erklärte sie. Am Mittwoch (15. Dezember) gegen 4.30 Uhr stellte die 20-Jährige dann den Diebstahl ihres Motorrades der Marke KTM 690Duke fest und alarmierte die Polizei. Die Beamten fahnden nach dem Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-B 904. Der Eigentümern entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Von MAZonline