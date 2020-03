Digitale Ladenzeile in Glienicke: Lukas Klein erstellt Portal mit Gutscheinen lokaler Händler

Glienicke

Eine Geschäftsidee, die eigentlich ganz langsam anlaufen sollte, wird seit einer Woche mit Hochdruck umgesetzt. Der Grund ist die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung, ausgelöst durch die Corona-Krise. „Letztes Jahr im Sommer hatte ich die Idee, ein Internetportal für lokale Firmen aus Glienicke zu erstellen“, berichtet Lukas Klein. Der 21-Jährige studiert Jura an der Berliner Humboldt-Universität und ist parteiloser Gemeindevertreter für die SPD-Piraten-Fraktion. Am Mittwoch um genau 17 Uhr will Lukas Klein die Seite für jedermann freischalten. „Ich möchte lokale Unternehmen stärken“, sagt Lukas Klein, der kurzfristig als Einzelunternehmer sein Gewerbe bei der Gemeindeverwaltung angemeldet hat. Für die Gründung einer Firma hätte er einen Notartermin gebraucht. „Da ist aber zur Zeit nichts zu kriegen“, sagt Lukas Klein.

Gutscheine zur Überbrückung der Krise

Zunächst geht es darum, über das Internetportal „www.supportler.de“ Händlern und Dienstleistern aus Glienicke oder der nahen Umgebung die Chance zu geben, Gutscheine zu verkaufen. Diese sollen dann ab dem 1. Juni einlösbar sein. „So können sich die Firmen auch währen der Schließung durch die Corona-Krise Einnahmen sichern“, erklärt der Gründer. „So könnten einige Firmen schneller wieder auf die Beine kommen. Vielleicht rettet diese Möglichkeit ja sogar einige vor dem Aus.“ Ein langfristiges Ziel ist der Aufbau eines Online-Shops für lokale Unternehmen. Ähnlich wie bei Amazon könnten Kunden dann Produkte im Internet einkaufen. Diese werden dann allerdings nicht aus der ganzen Welt verschickt, sondern – je nach Vorstellung – aus einem Umkreis von fünf oder zehn Kilometern. „Das schont die Umwelt“, betont Lukas Klein. Ladenbesitzer könnten nach Feierabend noch ein paar Privatkunden aus der Umgebung beliefern und dadurch ihren Umsatz steigern.

Fast alle Firmen aus Glienicke

Seit vergangenem Mittwoch arbeitet der Student auf Hochtouren daran, dass die Internetseite heute freigeschaltet werden kann. Unterstützung erhält er von einem IT-Spezialisten, einem Betreiber eines Online-Shops und einer Marketing-Agentur. Mit im Boot sitzen außerdem Jan Ole Kieper (22) und Tim Riefke (20), ebenfalls Studenten. Mit den beiden Unterstützern will Lukas Klein seine Firma, für die es noch keinen Namen gibt, gründen. In den vergangenen Tagen haben die drei so gut wie alle Firmen in Glienicke kontaktiert und sind auf über 60 Unternehmen gekommen. „Von einigen haben wir schon alle relevanten Daten, Designs für die Gutscheine sowie die Bankverbindung“, sagt Lukas Klein. Über einen Aufruf in den sozialen Medien hat er in kürzester Zeit großen Zuspruch erhalten. Viele Firmen hatten sich selbst gemeldet. Weil sich der Semesterstart an den Unis verschiebt, konnten sich die drei Studenten Hals über Kopf in das Projekt stürzen. „Es ist nun doch viel größer geworden als geplant“, sagt Klein. Wenn es gut läuft, will er das Angebot auf die Kommunen rund um Glienicke ausweiten.

Von Wiebke Wollek