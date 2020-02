Glienicke zieht die Notbremse

Glienicke

Die geplanten Lärmschutzmaßnahmen im Hermsdorfer Waldseeviertel durch eine angestrebte Sperrung der (Alten) Schildower Straße und der Lessingstraße für den Motorisierten Durchgangsverkehr beschäftigt die Glienicker Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Dienstag, 25. Februar (Beginn: 18.30 Uhr in der Grundschulmensa).

Neben der allgemeinen Diskussion zu diesem Thema steht ein Beschlussantrag auf der Tagesordnung, den Uwe Klein ( SPD) in seiner Funktion als Vorsitzender der Gemeindevertretung allen Fraktionen als gemeinsamen Antrag vorgeschlagen hat. Danach soll gemäß Hauptsatzung der Gemeinde eine Bürgerversammlung durchgeführt werden. In dieser Veranstaltung soll über Möglichkeiten der Verhinderung der beabsichtigten Sperrung, aber auch über Möglichkeiten der Reduzierung der Belastung für die betroffenen Anlieger der Straßen gesprochen werden. Diese soll am Montag, 2. März, stattfinden und um 19.30 Uhr in der Grundschulmensa beginnen. Sachlich sei es „dringend geboten, dass diese Bürgerversammlung vor der für den 11. März 2020 vorgesehen Sitzung der Reinickendorfer Bezirksverordneten stattfindet“, so Klein.

Laut einer zweiten Beschlussvorlage soll parallel ein Brief an den Reinickendorfer Bezirksbürgermeister, den Vorsitzenden der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) und die Fraktionsvorsitzenden der BVV gerichtet werden. In dem von Uwe Klein initiierten und vom Bürgermeister ausdrücklich unterstützten Brief wird um eine gemeinsame Lösung gebeten: „Da ein derartiger einseitiger Beschluss erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr in Glienicke hätte, sollten die jeweiligen Gremien der beiden Gebietskörperschaften gemeinsam nach einvernehmliche Lösungen suchen“, heißt es. Hintergrund ist eine einstimmige Empfehlung des Verkehrsausschusses der BVV, den motorisierten Durchgangsverkehr mit massiven Blumenkübeln zu unterbinden.

Von Helge Treichel