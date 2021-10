Durchfahrtsverbote durch Wohngebiete in Glienicke geändert

Glienicke

Der Landesbetrieb Straßenwesen hat mit sofortiger Wirkung die Sperrung von fünf Straßen für den Pkw-Durchgangsverkehr zwischen der B 96 und der Schönfließer Straße aufgehoben. Das Verbot gilt nunmehr ausschließlich für den Lastwagenverkehr. Aufgrund von Brücken-Abrissarbeiten in Hohen Neuendorf auf der L 171 wird der Verkehr nach Bergfelde über Glienicke/Nordbahn umgeleitet. Um die Anwohner vom Umleitungsverkehr zu entlasten, hatte der Landesbetrieb zunächst die Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Diese Anordnung wurde nun zurückgenommen. Folgende Straßen entlang der B 96 sowie der Schönfließer Straße (L 30) sind ausschließlich für den Lastwagenverkehr gesperrt: Lindenstraße, Nohlstraße, Beethovenstraße, Leipziger Straße und Breitscheidstraße. Die Baumaßnahmen in Hohen Neuendorf werden voraussichtlich bis Ende März 2022 andauern.

Gemeindeverwaltung hatte bereits vor fünf Jahren gehandelt

Da die Verwaltung den Schwerlastverkehr aus einigen Gebieten heraushalten will, hat sie bereits vor über fünf Jahren im Bereich der Lessingstraße und der Alten Schildower Straße Durchfahrtverbotsschilder aufstellen lassen. Sie gelten für Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen. Zur Erinnerung: Eine Durchfahrt der beiden Straßen ist nicht möglich, weil die angrenzenden Fahrbahnen in Berlin-Hermsdorf (Elsestraße und Schildower Straße) für den Lkw-Verkehr gesperrt sind. Auch Vorwegweiser in Glienicke und Hermsdorf weisen auf das Verbot hin.

