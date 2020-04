Ein Vater in Sorge: „Die Kinder, die einfach so mitlaufen, werden wir verlieren“

Glienicke

„Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch an den Schulen zu einer Normalität erst 2021 zurückkehren – vielleicht sogar nach den neuesten Studien der Harvard Universität erst 2022.“ Diese düstere Prognose äußerte der SPD-Politiker und Mediziner Karl Lauterbach am Montagabend in der ARD-Sendung „Hart aber Fair.“ Harald Steiner aus Glienicke fragt sich: „Was geschieht mit unseren Kindern, wenn Lauterbach recht behält?“ Der 51-Jährige ist alleinerziehender Vater des Zweitklässlers Simon, der die örtliche Grundschule besucht, diese aber schon seit fünf Wochen nicht mehr von innen gesehen hat. „Ich gebe mir große Mühe, eine gute Struktur für meinen Sohn zu schaffen. Wir stehen um 6.30 Uhr gemeinsam auf, machen Sport, frühstücken, dann lernt Simon Gitarre und dann erledigt er 45 Minuten lang Aufgaben in Mathe und nach einer Pause 45 Minuten Deutsch“, berichtet der Unternehmer, der einen Teil seiner beruflichen Verpflichtungen in die späten Abendstunden verlegt hat.

Kein eindeutiger Fahrplan

Doch was sein Sohn konkret den ganzen Vormittag machen soll, das ist dem Vater nicht ganz klar. „Welche Lernziele sollen wann und mit welchen Methoden erreicht werden? Man muss doch das große Ganze sehen. Einfach nur Aufgabenblätter abzuarbeiten, welche die Lehrer per E-Mail schicken, das kann doch nicht alles sein. Schule bedeutet doch so viel mehr. Die Kinder müssen motiviert werden und brauchen ganz klare Anweisungen und Ziele“, sagt Harald Steiner. „Kinder mit acht oder neun Jahren können noch gar nicht eigenständig komplexe Probleme lösen und das müssen sie auch nicht. Ich habe kein Problem damit, meinem Sohn bestimmte Rechenwege beizubringen, aber damit ist es eben nicht getan. Zumal es ja auch viele Familien gibt, in denen die Kinder nicht so viel Unterstützung bekommen“, erklärt der 51-Jährige. „Die Kinder, die einfach so mitlaufen, werden wir verlieren. Falls die Schule noch über lange Zeit ausfällt, werden diese Schüler dann an dieser Stelle stehen geblieben sein – vom Schulstoff her. Und die emotionalen Folgen werden noch schwerer wiegen.“

Anzeige

Zweitklässler kehren nicht am 4. Mai zurück

Harald Steiner kann zwar nachvollziehen, dass die Lage der Pandemie ständig neu bewertet wird und dass zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen kann, wann die jetzigen Zweitklässler – im Gegensatz zu einigen anderen Klassenstufen – wieder in die Schule zurückkehren dürfen. Doch er sagt ganz klar: „Es muss eine Strategie von Seiten der Schule geben, falls diese Zeit tatsächlich noch sehr lange andauert.“ Stattdessen werde immer nur so lange geplant, wie die aktuellen Verordnungen andauern. „Fahren auf Sicht“, nennt der Vater es bildhaft. „Wir warten mal bis zum 20. April, wir warten mal bis zum 4. Mai. Ach und dann sind ja bald schon wieder Ferien.“ Diese Sätze hat Harald Steiner in den vergangenen Wochen häufig gehört, aber sie bringen ihn und seinem Sohn nicht weiter.

Weitere MAZ+ Artikel

Moderne Medien für den Unterricht

Der Glienicker kann nur dringend empfehlen, dass Lehrer sich mit modernen Formen der Kommunikation auseinandersetzen, Video-Plattformen wie Zoom oder Youtube nutzen, um für ihre Schüler präsent zu bleiben. Welche Strategie die Grundschule Glienicke künftig fahren will, war am Dienstag noch nicht für die MAZ zu erfahren.

Strategien für den schlimmsten Fall

Harald Steiner möchte sein Anliegen auch als Einwohner im Hauptausschuss der Gemeinde vortragen, der heute Abend tagt. Uwe Klein ( SPD), Vorsitzender der Gemeindevertretung, ist ebenfalls davon überzeugt, dass die Schulen jetzt ein Konzept erarbeiten müssen, damit der Schulbetrieb langfristig auch unter Einhaltung der Abstandsregeln funktioniert, denn wann wieder ein Regelbetrieb möglich wird, stehe noch in den Sternen. „Eine Idee wäre, dass die erste bis dritte Klasse vormittags und die vierte bis sechste Klasse nachmittags Unterricht hat“, erklärt Klein. Doch entscheiden müsse dies die Schule, da die Gemeinde lediglich der Träger ist.

Von Wiebke Wollek