Glienicke / Nordbahn

Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (8. Januar) in der Zeit von 17.30 Uhr bis 21.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Stolper Straße. Dabei wurde die Terrassentür beschädigt. Alle Räume des Hauses wurden durch die Täter durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 8.500 Euro. Ein Kriminaltechniker war im Einsatz.

Von MAZonline