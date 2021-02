Eine doppelt süße Idee: Der SV Glienicke sagt Danke

Glienicke

Zwei mit roten Jacken bekleidete Trupps zogen am Montag in Glienicke von Geschäft zu Geschäft, um Schachteln mit selbst gebackenem Kuchen an die Mitarbeitenden zu übergeben. Die Mission: Freude verbreiten. „Für die Mitglieder des SV Glienicke/Nordbahn e. V. war es an der Zeit, an den verschiedensten Stellen in Glienicke Danke zu sagen und im Corona-Alltagsstress ein Lächeln unter den Masken zu entlocken“, beschreibt Vereinsvorsitzende Sabine Krüger das Anliegen: „Im vorigen Jahr wurde auf den Balkonen geklatscht und gesungen, das ist jetzt unsere Art.“

Erst genau eine Woche zuvor war die Idee für die Aktion entwickelt worden. „Corona und Lockdown mit allem Drum und Dran bestimmen nun schon fast ein ganzes Jahr unser tägliches Leben“, so Sabine Krüger. Viele seien schon lange an ihrer Belastbarkeitsgrenze angelangt – egal ob nun aus körperlichen, seelischen, finanziellen oder anderen Gründen. Das habe natürlich auch die Mitglieder des SV Glienicke beschäftigt. Und so seien in den vergangenen Corona-Monaten bereits die verschiedensten Aktionen entstanden wie zum Beispiel die Hilfe beim Einkauf, das Umstellen auf Online-Kurse, Onlinekontakt mit den Kids und selbstgebastelte Weihnachtssterne für das Seniorenheim „Haus Angerhof“.



„Jetzt waren wir der Meinung, dass es Zeit ist, einmal Danke zu sagen“, so die Vereinschefin. „Es gibt so viele Berufe, die nicht im Homeoffice zu bewältigen sind und bei denen die Angestellten täglich den ängstlichen und genervten Mitmenschen sowie auch der Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind.“ Sie habe selbst schon erlebt, wie pampig manche Leute reagieren, wenn sie im Laden auf die Maskenpflicht hingewiesen werden. Deshalb seien alle neun Abteilungen des Vereins aufgerufen worden, jeweils ein bis zwei Kuchen beizusteuern. Von der Idee begeistert, hätten sich einige leidenschaftliche Kuchenbäcker ans Backen gemacht und ihre leckeren Werke gespendet. „So konnten wir uns am Montag in der Geschäftsstelle über 20 verschiedenste und vor allem selbst gebackene Kuchen aus den Abteilungen freuen“, so Sabine Krüger, die allen Fleißigen dankt.



Bereits am Sonnabend seien die Selbstversorger – die Glienicker Backstuben – mit einem Fläschchen Sekt bedacht worden. Gleichzeitig konnten so die professionellen Transport-Kuchen-Boxen beschafft werden, in denen jeweils eine Auswahl der Naschereien zusammengestellt und verstaut wurde. Die beiden Teams hätten diese Boxen dann ausgeliefert: an die Discounter Norma, Netto, Edeka-Nemitz, Edeka-Iden, Bio-Company, an drei Apotheken im Ort, den Neulandfleischer, den Kalas Obst-und Gemüsehandel, die Postboten, pro-scriptum, das MBS-Team, die Bücherstube, das Team der Aral-Tankstelle und an die Praxisgemeinschaft Ehrke/Vogel (als Vertreter der Heilkunst).



Die Mitarbeitenden aller Einrichtungen „waren sichtlich überrascht und gerührt von dieser kleinen aber so feinen Geste“, sagt Sabine Krüger. „Die Reaktionen waren echt toll.“ Wer würde sich schließlich auch nicht über ein Lob oder ein Dankeschön an seinem Arbeitsplatz freuen. „Sicher verdienen noch viele andere Bereiche unsere Aufmerksamkeit“, ist sich die Vereinsvorsitzende sicher: „Die positiven Reaktionen machten uns stolz, mit unserer Vereinsgemeinschaft diese tolle Idee in Glienicke für Glienicke bemerkenswert umgesetzt zu haben.“ Man habe zeigen wollen, dass Sportvereine nicht nur Sport bieten, sondern Gemeinschaft viel mehr bedeute. „Es gibt viele, die uns als Dienstleister sehen, aber auch viele, die den sozialen Aspekt sehr schätzen“, sagt Sabine Krüger.

Allerdings habe die Gemeinschaft durch den Corona-Lockdown auch sehr eingebüßt. Rund 80 Austritte habe der Vorstand bislang auf den Tisch bekommen. Das entspreche einem Anteil von rund zehn Prozent. Vor Corona habe der SV Glienicke rund 900 Mitglieder gezählt.“So viele sind wir nicht mehr und es kommen aktuell auch keine hinzu“, stellt die Vorsitzende fest. In sofern sei es auch wichtig gewesen, wieder einmal sich aufmerksam zu machen. Die Hoffnung sei es, die Kinder nach dem Lockdown wieder vom Computer wegzubekommen. Die Kuchen-Mission sei jedenfalls erfüllt worden: „Wir sahen viele lächelnde Augen über den Masken“, sagt Sabine Krüger.



