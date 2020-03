Glienicke/Nordbahn

Alle Schränke und Kommoden durchwühlten bisher Unbekannte am Mittwoch (4. März) in der Zeit von 16.30 bis 23.20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Hamburger Straße. Die Täter hatten sich zuvor gewaltsam Zutritt an einer Verandatür verschafft und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort.

Von MAZonline