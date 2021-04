Glienicke/Nordbahn

Ein Einfamilienhaus in der Goethestraße in Glienicke stand am Sonntagabend in Brand, gegen 23.15 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Wahrscheinlich wegen eines Funkenfluges hatte sich zunächst der Dachkasten des Dachstuhls in Brand gesetzt, das Feuer hatte dann auf das Haus übergegriffen. Die Bewohner des Hauses konnten sich aber selbst retten. „Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, verletzt wurde aber niemand“, erklärte Dienstgruppenleiterin Kathleen Haase. Der Schaden beträgt rund 100.000 Euro.

Die Wehr hatte ihre Mühe: Wegen eines Großbrandes in Hohen Neuendorf in der vergangenen Woche hatte es nicht ausreichend einsatzbereite Atemschutzgeräte gegeben, sodass der Einsatzleiter weitere Kräfte zur Brandbekämpfung nachfordern musste. Neben der Glienicker Wehr waren auch Kameraden aus Hohen Neuendorf, Bergfelde und Schönfließ im Einsatz, rund vier Stunden dauerten die Arbeiten.

Die kriminaltechnische Untersuchung vor Ort war am Montag bereits abgeschlossen. Demnach ist die wahrscheinliche Ursache ein Feuer, das die Besitzer des betroffenen Hauses im Garten gemacht hatten. „Sie hatten zwei Feuerschalen aufgestellt, die relativ nah am Haus standen“, so Kathleen Hase. Nun wird wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung gegen die Hausbesitzer ermittelt.

Vermutlich durch ein Osterfeuer geriet in der Nacht zu Sonntag ein Einfamilienhaus in Brand. Quelle: Julian Stähle

Von Marco Paetzel