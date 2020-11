Glienicke

Schon als Kind im heimatlichen Trebbin ( Teltow-Fläming) hatte René Linke den Traum, einen Beruf in Uniform auszuüben – so wie sein Onkel. Doch das Leben wollte es zunächst anders – und so absolvierte er eine Ausbildung zum Landwirt, wurde Trockenbauer und Altenpfleger. Als sich ihm im Alter von 29 Jahren die Chance bot, den Kinderwunsch doch noch in die Tat umzusetzen, überlegte René Linke nicht lange. Nach mehreren anderen Stationen zum Beispiel als Diensthundeführer ist der 45-jährige Polizeihauptkommissar aus Brieselang ( Havelland) seit nunmehr fünf Jahren Revierpolizist in Glienicke/ Nordbahn – gemeinsam mit Polizeiobermeisterin Steffi König. Gemeinsam mit den beiden Kollegen, die vorrangig für das Mühlenbecker Land zuständig sind, bilden sie ein Viererteam.

René Linke in der kleinen Polizeistation im Glienicker Rathausanbau. Die üblichen Sprechzeiten (dienstags von 15 bis 18 Uhr) sind aktuell wegen Corona ausgesetzt. Quelle: Helge Treichel

Zu den Alltagsaufgaben gehören für ihn Fahrerermittlungen für die Bußgeldstelle sowie die Kontaktpflege zu den örtlichen Schulen. Letzteres beinhaltet Schulweg- und Fahrradkontrollen sowie die Unterstützung bei der Fahrradausbildung. Ganz wichtig und intensiv sei die Zusammenarbeit mit dem Glienicker Ordnungsamt. Dabei gehe es vor allem um die Unterstützung bei Jugendschutzkontrollen unter anderem auf der Skateranlage oder dem Bolzplatz. Einen regen Austausch gebe es deshalb auch mit dem Gymnasium sowie mit dem Sozialarbeiter der Gemeinde. „Ganz wichtig bei der Jugendarbeit ist es mir, mehr präventiv als repressiv tätig zu sein“, sagt René Linke: „Die ständige Präsenz und der Austausch sind wichtig.“ Ihm mache es Spaß, mit den Jugendlichen zu reden. Seine eigenen Kinder seien 14 und 18 Jahre alt. „Wir haben tolle Jugendliche in Glienicke“, bescheinigt er.

Geschwindigkeitskontrollen nach Hinweisen

Ein weiteres wichtiges Thema seien Verkehrsmaßnahmen und Kontrollen. Anlass dafür seien häufig Hinweise und Beschwerden hinsichtlich von Verkehrslärm und Geschwindigkeitsüberschreitungen. „Dem gehen wir nach“, sagt Linke, beispielsweise in Form von Verkehrskontrollen. Entweder werde mit dem Lasergerät selbst gemessen – oder Unterstützung angefragt, beispielsweise für den Blitzerwagen der Stadt Hennigsdorf. In dieser Woche werde in den politischen Gremien Auskunft über die Sicherheitslage im Ort gegeben. Während die Zahl der Wohnungseinbrüche in den vergangenen zwei, drei Jahren zurückgegangen sei, habe es die Polizei aktuell stärker mit Fahrzeugeinbrüchen zu tun.

Polizisten kontrollieren Einhalten der Hygiene-Bstimmungen

Und Corona? René Linke hofft, dass ein erneuter Lockdown wie im Frühjahr vermieden werden kann. Die Belastung sei zu dieser Zeit auch für die Polizeibeamten deutlich angestiegen: „Wir hatten ständig Sonderschichten, waren auf Corona-Streife“, sagt er. Dabei sei insbesondere kontrolliert worden, ob die geltenden Hygiene-Regeln eingehalten werden. Ähnliches befürchtet Linke für die zweite Welle.

Beim Wandern entspannen

Seine Freizeit verbringe er gern draußen in der Natur bei einer 15- oder 20-Kilometer-Wanderung. „Das ist für mich eine große Entspannung“, sagt der Revierpolizist. Wo, sei ihm fast egal – Hauptsache in den Wäldern und auf den Wiesen außerhalb der Ortschaften. Zu den Lieblingszielen gehören die Döberitzer Heide und das Briesetal. Nichts gehe über ein gemütliches Picknick.

Glienicke : vom Sozialhilfeempfänger bis zum Millionär

Kollegen hätten ihn einst vor Glienicke und seinen schwierigen Bewohnern gewarnt, sagt René Linke. Er jedoch fühle sich hier wohl. „Das besondere Klientel macht die Arbeit spannend“, sagt er. Bei einer einzigen Ermittlung könne er es mit einem Sozialhilfeempfänger und mit einem Millionär zu tun bekommen. „Man muss mit allem umgehen können. Das macht es für mich interessant.“

