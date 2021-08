Einschulung 2021: So läuft es in Glienicke

Glienicke

Glienicke Draußen auf dem überdachten Hofteil feiert die Glienicker Grundschule in drei Durchgängen die Einschulung von 120 Kindern in fünf Klassen. „Das hatte schon im vergangenen Jahr gut geklappt“, so Schulleiterin Antje Burmeister. Durch ein Spalier der Eltern würden die Kinder zu ihrer ersten Schulstunde geleitet, nachdem das Schuljahr mit der alten Schulglocke eingeläutet wurde. Auch Luftballons sollen wieder in den Himmel steigen – „natürlich biologisch abbaubare“, versichert die Schulleiterin. Die Anzahl der Begleitpersonen sei nicht begrenzt. „Da ist meine Bitte, verantwortungsvoll damit umzugehen.“

Von Helge Treichel