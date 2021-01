Einwohnerstatistik: Geburten- und Sterberate in Glienicke fast gleich auf

Glienicke

Im Jahr 1412 wurde Glienicke erstmals urkundlich als Glynek erwähnt. 1950 lebten jedoch nur rund 5 000 Menschen in Glienicke. Erst nach der Wende stieg die Einwohnerzahl stetig. Noch immer wächst Glienicke, jedoch langsamer. Zu Beginn des Jahres 2020 lebten 12 453 Menschen in Glienicke, zum Jahresende waren es 12 517 Einwohner. Die Zahl der Geburten (104) und Sterbefälle (97) hält sich dabei fast die Waage. Es gibt aber deutlich mehr Zuzüge (693) als Wegzüge (636). Innerhalb der Gemeinde Glienicke sind 161 Menschen umgezogen.

In den 90er-Jahren wurde viel gebaut

In den 90er-Jahren sind viele Zuzügler nach Glienicke gekommen, da sie in der Gemeinde geeigneten Wohnraum für Familien fanden. Allein auf dem 40 Hektar großen „Glienicker Feld“ sind seit 1996 rund 1400 Wohnungen gebaut worden, davon rund 250 in Reihen- und Doppelhäusern. 2015 wurde der 12 000. Einwohner von Bürgermeister Hans G. Oberlack ( FDP) in Glienicke begrüßt. Die Nähe zu Berlin macht den Ort auch für Berufspendler attraktiv, die in der Hauptstadt ihren Lebensunterhalt verdienen.

Von Wiebke Wollek